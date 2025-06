La izquierda presiona al PP para que vote a favor de expulsar a Le Senne

La izquierda presiona al Partido Popular de Marga Prohens para que vote a favor de expulsar a Gabriel Le Senne después de que la Audiencia de Palma haya decidido sentar al presidente del Parlament balear en el banquillo de los acusados. PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos volverán a presentar el mecanismo de la remoción, si bien necesitan los votos de los populares para que salga adelante. El pasado mes de septiembre el partido de Prohens ya se abstuvo en la votación para echar al dirigente de Vox con el objetivo de permitir que siguiera como segunda autoridad de Baleares y no romper las relaciones con sus socios.

La apertura de juicio oral por un presunto delito de odio cometido durante el ejercicio de sus funciones dentro del propio Parlament ha desatado una oleada de reacciones por parte de los partidos de izquierda. Todos ellos exigen su dimisión inmediata por considerar que su permanencia en el cargo atenta contra la dignidad institucional.

Desde las formaciones progresistas se hace énfasis en que la resolución de la Audiencia Provincial es clara y que no hay lugar para la ambigüedad: “No puede seguir ni un día más al frente de la primera institución de Baleares", señala el portavoz del PSIB-PSOE, recordando que Le Senne ocupa la segunda autoridad de las islas, pero que representa a la principal institución democrática del archipiélago.

Los socialistas acusan al Partido Popular de ser el responsable directo de que Le Senne siga en el cargo, asegurando que fue el PP quien lo sostuvo hace unos meses en una situación similar y que ahora vuelve a hacer lo mismo, incluso tras una decisión judicial tan contundente: "Prohens es quien ha permitido que Le Senne siga, a cambio del apoyo presupuestario de Vox"

Además, insiste en que el delito que se juzga no es menor: se trata de un acto cometido dentro del Parlament y en calidad de presidente, lo que, a su juicio, lo convierte en un caso de extrema gravedad. Por ello, reclaman activar con urgencia todos los mecanismos del reglamento parlamentario, en especial el artículo 9, que prevé la suspensión de diputados en esta situación: "Si el Partido Popular no actúa, será responsable de mantener un presidente procesado por odio en la silla más alta del Parlament".

"Rehén de la extrema derecha"

El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, recalca que la normativa es “muy clara” y que, por tanto, Gabriel Le Senne debería quedar automáticamente suspendido en sus derechos y deberes como diputado. No obstante, reconoce que la suspensión debe ser aprobada por mayoría absoluta, un escenario que ve poco probable debido al apoyo del PP a Vox: "Prohens es rehén de la extrema derecha y no le importa arrastrar por el barro la dignidad de las instituciones a cambio de su apoyo".

Desde Més vuelven a criticar que Le Senne no fuera cesado ni dimitiera hace un año, después de cometer un acto "impropio" de un presidente de un Parlament: "Claramente ejerció la fuerza física contra una diputada, pero sobre todo porque fue un acto filofalangista y de odio hacia las víctimas de la Guerra Civil."

Apesteguia también carga contra la presidenta del Govern, acusándola de “romper su palabra” al pactar recientemente la derogación de la Ley de Memoria Democrática con Vox "precisamente para que este tipo de actuaciones sean legales e incluso se puedan fomentar”.

Los ecosoberanistas también reivindican la memoria de las víctimas del franquismo: "La dignidad de las Roges del Molinar es infinitamente mayor que la de Gabriel Le Senne y Marga Prohens. Le Senne quiso romper una foto, pero lo que hizo fue reforzar un mito".

Ambos partidos señalan a la presidenta del Govern, Marga Prohens, como corresponsable del deterioro institucional, acusándola de haber traicionado su palabra tras romper el acuerdo que vinculaba los presupuestos a la no derogación de la Ley de Memoria Democrática: "Ha vendido la palabra, la lengua, la memoria y la dignidad institucional de estas islas a cambio de unos presupuestos".

Por último, critican el “pacto cerrado entre PP y Vox” que incluye la derogación de la ley de memoria, el "retroceso" en el uso del catalán y el mantenimiento de Le Senne en la presidencia del Parlament: "El orden del día del pleno de mañana ya está cerrado, pero la indignidad institucional permanece abierta mientras Le Senne siga presidiendo".