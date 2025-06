La izquierda llama a movilizarse por el catalán y Vox responde: "No tenemos miedo a las calles"

"Salgan o no a las calles, no tenemos ningún miedo. Nosotros seguiremos adelante con nuestras ideas sin que nadie nos imponga una dictadura lingüística en catalán". Así responde Vox al mensaje lanzado por parte de la izquierda y algunas entidades en relación a convocar movilizaciones tras el acuerdo de presupuestos firmado entre los de Abascal y el PP. Un pacto donde se incluye las exigencias de los ultraconservadores respecto a rebajar el requisito del catalán en Educación y en la Administración.

Por parte del PSIB-PSOE, el portavoz adjunto Marc Pons asegura que los socialistas se suman al llamamiento a todas las movilizaciones que promueve la sociedad civil tras el pacto PP-Vox. "Prohens se ha rendido y ha claudicado ante todas y cada una de las exigencias que Vox le ha planteado. Opta por dinamitar la convivencia, generar crispación y renuncia a preservar la identidad, la lengua propia y los valores de estas islas", determina Pons. Asimismo, califica el acuerdo de presupuestos como "una evidencia de la radicalización y bunquerización" de la presidenta popular.

En el caso de Més per Mallorca, su portavoz Lluís Apesteguia coincide en que "es necesario que haya una respuesta social a esta agresión", recalcando que debe ser la sociedad civil quien lidere dichas movilizaciones. "Hay voluntad de responder en la calle; cómo, cuándo y de qué manera es algo que tiene que decidir la sociedad civil", expresa Apesteguia.

"No tenemos miedo"

En el caso de Vox se muestran muy tranquilos y señalan que "no tienen miedo a las calles" en relación a protestas o manifestaciones. "Salgan o no a las calles, no tenemos ningún miedo. Nosotros seguiremos adelante con nuestras ideas sin que nadie nos imponga una dictadura lingüística en catalán. Ellos pueden seguir manteniendo sus redes clientelares, sus subvenciones y viviendo del cuento a costa del catalán, pero a nosotros nos preocupa cero", determina la portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas.

Asimismo, Cañadas insiste en que las peticiones de Vox en materia de lengua no se quedarán en este acuerdo y recalca la necesidad de derogar el decreto de mínimos. "Hemos llegado hasta donde nos ha dejado el PP pero nuestra opinión con el decreto de mínimos es la misma, ojalá se pueda derogar en la próxima legislatura", recalca Cañadas.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, muestra "respeto" hacia las críticas lanzadas por parte de las entidades aunque asegura que "hay una inmensa mayoría de ciudadanos que muestran su apoyo" a las políticas aplicadas por los populares.