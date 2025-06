Jóvenes haciendo temporada en Mallorca opinan sobre el ocio nocturno de Palma: "Lo siento mallorquines"

El fenómeno de los trabajadores de temporada en Mallorca ha ganado una nueva dimensión viral gracias a Paola y Ángela, dos jóvenes que este verano se han convertido en creadoras de contenido improvisadas. Con una serie de vídeos en los que narran con humor su día a día como camareras en un hotel de la isla, ya suman más de 27.000 ‘me gusta’ en TikTok.

Rutinas de trabajo, días libres y ocio nocturno

En sus publicaciones, las jóvenes muestran la otra cara de la temporada: desde los turnos de trabajo en el hotel, hasta sus planes en días libres, que van desde tardes en la playa hasta noches de fiesta en zonas como Magaluf. La espontaneidad de sus vídeos, donde también piden recomendaciones o buscan hacer amistades en la isla, ha conectado con una audiencia amplia que reconoce sus vivencias como parte de la experiencia de hacer “la temporada”.

Críticas al Marítimo como puerto de ocio

Uno de los vídeos más comentados es aquel en el que las chicas valoran el Paseo Marítimo de Palma, uno de los enclaves más conocidos del ocio nocturno en Ciutat. En comparación con otras ciudades españolas como Valencia, una de ellas expresa su sorpresa ante lo que esperaba encontrar frente a lo que vivió, calificando la zona de “muy plana”. Sus opiniones sin filtro han generado debate en redes sociales entre residentes, turistas y otros trabajadores temporales.

"Marítimo, para mí, no es top. Lo siento mallorquines, me ha fallado el sitio. Me esperaba algo como el puerto de Valencia, y nada que ver. Cuando vayamos a darlo todo veremos si la opinión mejora", dice una de ellas.

Mallorca en el centro de las tendencias virales

La popularidad de Paola y Ángela se suma a una larga lista de contenidos virales que este verano están situando a Mallorca como un escenario recurrente en redes sociales, ya sea desde la visión del lujo, la saturación turística o las vivencias de quienes trabajan en temporada alta.