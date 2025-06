El SUP hace un llamamiento a los propietarios de Baleares: “Si quiere alquilar su vivienda a un policía, contacte con nosotros”

El SUP se lanza al sector inmobiliario. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha hecho un llamamiento a los propietarios de pisos del archipiélago ante el grave problema de acceso a la vivienda. A través de la red social X, indica: “Si usted es propietario y quiere alquilar su vivienda a un policía, contacte con nosotros”.

El sindicato policial está buscando pisos para los más de cien agentes que próximamente se incorporarán a las islas. “La situación es grave”, reconocen desde el SUP. Ya han recibido un aluvión de llamadas de policías de la Península destinados a Baleares porque no encuentran un lugar donde residir.

El mensaje en redes sociales prosigue: “En breve se incorporan unos 150 policías a nuestras islas, les pondremos en contacto con la garantía de tener un funcionario en su propiedad. Ya que nadie hace nada”. Y, finalmente, aportan el contacto del SUP, la dirección de correo electrónico baleares@sup.es y el número de teléfono 971 225220, y adjuntan en la publicación la fotografía de un cartel inmobiliario como reclamo con la inscripción ‘SE ALQUILA’.

El sindicato policial apela a la seguridad y a la confianza que les puede generar a los dueños de los inmuebles el tener como inquilino a un integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que supone un plus, “una garantía” para la propiedad.

El contingente de más de cien agentes que en las próximas semanas aterrizarán en Mallorca, Ibiza y Menorca ha despertado las alarmas entre los responsables del SUP porque les han avisado de que no encuentran un techo donde dormir.

Fuga de funcionarios

La situación es muy delicada. “Los policías no quieren venir a trabajar a Baleares y los que vienen obligados, como es el caso de los 150 que llegan ahora, se irán en cuanto puedan”, aseguran desde el SUP.

“Urge la actualización del complemento de insularidad o cualquier otra medida para paliar la situación de los policías; no solo nos afecta a nosotros, también a los ciudadanos; estamos viendo como Baleares sigue aumentando los datos en criminalidad y no es casualidad”, alertan desde el SUP.

“Dado que no hay políticas valientes, nos vemos obligados a hacer un llamamiento a los propietarios de viviendas que nos quieran ayudar”, se lamenta el sindicato policial.

“Puesto que nadie hace nada, pedimos que los propietarios contacten con nosotros para facilitar los datos” de los futuros inquilinos, insisten desde el SUP.

Así pues, ante la emergencia habitacional que azota a las islas y con la temporada turística ya en marcha, el Sindicato Unificado de Policía ha pasado a la acción y se ha lanzado a la búsqueda de pisos de alquiler para sus agentes, una tarea extremadamente compleja, sobre todo, en estos meses en el archipiélago.

El SUP intermediará y pondrá en contacto a los dueños de los inmuebles con sus futuros inquilinos, todos ellos agentes de la autoridad, unas funciones que normalmente llevan a cabo las empresas inmobiliarias de las islas en un mercado inmobiliario saturado con precios disparados y sin viviendas a precios asequibles.