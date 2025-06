Jaume Sant Andreu es el único santo que he conocido. Celeste en su inigualable catalán, terrestre en la desnudez de su cuerpo, hereje de sí mismo. Se indignaba con humor y bromeaba con pasión. También ha sido mi mejor confidente, con la llamada obligada en horario intempestivo:

-Hola. Acabo de ir a Casa Alfredo para relajarme y me dicen que el local está cerrado para una fiesta del concejal Rodrigo de Santos con todos los chicos. Es una vergüenza.

Sant Andreu atisbaba, y no nos atrevíamos a publicarlo, que estas juergas se pagaban con fondos públicos, mientras la alcaldesa de Palma miraba a otra parte. Amábamos con igual fuerza al anticura y al obispo Teodor Úbeda, que no sabía cómo meterlo en vereda. Qué tiempos, en que disfrutábamos del lujo de que las guerras enfrentaran a rivales de mérito.

Sant Andreu muere en las fechas del asesinato de la lengua de nuestros padres, del tiro de gracia al territorio heredado y malmetido. Fue pecador a mucha honra, en cuerpo y alma porque nunca advirtió contradicción alguna entre carne y espíritu. Fue sacerdote por encima de todo, amaba predicar. Tranquilizaba a las damas de alcurnia disipadas, pero no se engañaba a sí mismo. Cuando el norteafricano al que había acogido se fugaba de su domicilio tras haberle robado los aparatos electrónicos, blasfemaba contra la inmigración. Por eso ha muerto abrazado a los pobres, a diferencia de los solidarios de salón. No habrá más llamadas como aquella sobre la tacañería de la familia real de Mallorca:

-Esto tiene que saberse. Acabo de oficiar una misa para los Nadal al completo. Finalizado el acto, vienen a la sacristía y me dan cincuenta euros, ¡cincuenta euros!

Envidio a Sant Andreu, claro. El asotanado que supo autocancelarse para no dejar un flanco abierto a los enemigos que desafiaba a conciencia, el pasoliniano que abrazaba la savia del escándalo. Le envidio que supiera escribir como si se estuviera desangrando, solo lo he visto asustado en la querella absurda de José Carbonero, la única vez en que pidió perdón. Y me quedo sin el regalo de la llamada periódica de advertencia:

-Estás caminando por encima de la pared, al filo. Solo te salvarás de pegarte una hostia si eres siempre consciente de que puedes tropezar y caerte.