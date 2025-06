Iago Negueruela, secretario general del PSIB-Palma: «El decreto del Govern sobre vivienda va a servir para especular con el suelo»

Tras dos años actuando como portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela (Santiago de Compostela, 1980) ha sumado a sus responsabilidades la de secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, lo que le pone en la línea de salida para ser candidato a la Alcaldía dentro de dos años. Durante los dos mandatos en la presidencia del Govern de Francina Armengol ha ocupado las conselleries de Trabajo y de Turismo.

¿Qué hace un político de perfil técnico y exconseller de Trabajo y Turismo poniéndose al frente del partido en Palma y aspirando a ser alcalde de la ciudad?

Perfil técnico es por mi formación, pero mi profesión de inspector de trabajo la elegí por una decisión política, para luchar por los derechos de los trabajadores. Mi vocación política es clara y creo que Palma necesita un cambio profundo y poner una hoja de ruta para que la gente de esta ciudad quiera seguir viviendo en ella.

¿Ser gallego y con un catalán con acento resta votos o Palma y su multiculturalidad es el lugar idóneo para liderar una candidatura?

(Sonríe) Es la ciudad en la que más años he vivido. He estado en Madrid, en varias ciudades de Galicia, pero en la que más he residido ha sido aquí. Llevo 16 años de mi vida en esta ciudad maravillosa. Balears tiene una lengua propia, el catalán, y es obligación de todos los que somos trabajadores públicos entenderla y en lo posible hablarla. Mi lengua materna es el gallego, así que es normal que algo de ese acento tenga.

¿La suya es una candidatura impulsada por Francina Armengol o se presentó voluntario?

Quien conozca bien a Francina sabe que es una líder indiscutible y que hace equipos. Pero las personas que los conforman también toman sus decisiones y tienen el derecho a plantear qué queremos hacer. Es cierto que la primera persona a la que se lo plantee fue ella, pero partió de mí, porque creo que hemos de intentar ganar en Palma en 2027 y me veo con ganas y fuerza de hacerlo.

¿Por qué casi un 40% de los representantes en el congreso no le respaldaron y votaron en blanco?

No es un 40% de la militancia, sino de los delegados. Somos un partido fuerte, y en los congresos en los que hay cambios es normal que la gente manifieste su opinión de distintas formas, pero lo que es cierto es que después siempre se ha estado detrás del secretario general. Yo suponía un cambio en Palma y ahora me toca a mí conseguir tener detrás al 100%. Esa es responsabilidad mía. Desde el día después estoy teniendo reuniones con militantes y con las agrupaciones. Pero en el PSIB el partido siempre ha estado detrás de sus secretarios generales, y esa es la diferencia con el PP, que celebra ahora un congreso tras muchos años sin hacerlo.

Negueruela quiere prohibir cualquier modalidad de alquiler turístico en Palma. / G. Bosch

Proyecto para Palma

Previsiblemente se enfrentará en 2027 con Jaime Martínez (PP). ¿Qué le hace pensar que puede ser mejor alcalde que él?

Nosotros como partido tenemos un proyecto para la gente que vive en esta ciudad. Todos hemos visto el proceso que hay a nivel mundial de turistificación y todos tenemos claro que hay que dar un giro muy fuerte. Yo no quiero una ciudad a la venta, en la que los espacios públicos se alquilen, no quiero que las casas del Casco Antiguo se conviertan en hoteles. Quiero ser claro: nosotros íbamos hacia un proceso de decrecer en plazas y el PP lo que hace es cambiar la catalogación en Palma para hacer un nuevo hotel que no estaba previsto en ninguna parte. Ellos quieren que cada casa antigua pueda ser un hotel y cada piso un alquiler turístico. Frente a eso hay que hacer una Palma para los ciudadanos, garantizando una movilidad pública de calidad, cuando el PP no cree en ella y está en contra de su gratuidad, y abordar el tema de la vivienda, que es el principal problema. Mi diferencia con Jaime Martínez es que yo siempre he estado cerca de la clase media y de los trabajadores, y él siempre ha estado junto a los promotores inmobiliarios, y eso marca el modelo de ciudad.

A dos años de las elecciones, todas las encuestas, menos el CIS de Tezanos, dice que el PSOE va detrás del PP. ¿Los socialistas juegan a resistir a la espera de un milagro?

Lo que tenemos es un proyecto. El presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, ha demostrado que sabe medir la tensión de nuestro país y que es un gran líder, el mayor a la izquierda que existe en Europa. Las encuestas siempre nos ponen por debajo, incluso cuando hemos ganado, no es una novedad. Lo que se va a medir dentro de dos años es un modelo del PP con la ultraderecha, que en sus ponencias no habla del aborto, ni de derechos de las mujeres, ni de nuevos derechos, sino solo de lo que quiere esa ultraderecha para intentar frenarla. Todo eso la ciudadanía lo verá y le va a dar miedo. El PP quiere asumir lo que quiere la ultraderecha y ya no hay diferencias con Vox en su discurso. Frente a eso hay un PSOE que genera nuevos derechos, avanza en nuevas conquistas y abre nuevos debates como la reducción de la jornada laboral, que garantiza las pensiones y las sube, que sube el salario mínimo con el voto en contra de los populares. Más allá de lo que digan las encuestas, la gente ha visto esas mejoras.

Pero a pesar de ese miedo del que habla, en las pasadas elecciones autonómicas el Govern se quedó en manos del PP.

Y el miedo se vio después y el PSOE se quedó de nuevo con el Gobierno de España. La derrota en las autonómicas se produjo en muchos puntos del país y en muchas capitales de provincia. Los socialistas no fuimos capaces de ver la campaña subterránea que se estaba produciendo, como que estábamos junto a ETA. Luego la situación giró totalmente, también porque nuestra izquierda se unió en las generales y se recuperó. Son lecciones para todos.

¿La oposición desgasta más que gobernar?

No. Si quieres gobernar, la dedicación es total. El nivel de presión cuando gobiernas es muy superior, salvo que quieras empezar a las 9 de la mañana e irte a las 2 del mediodía como están haciendo algunos consellers en este momento. Nosotros trabajábamos desde las 8 hasta las tantas de la noche. Ahora hay un anuncio de huelga en hostelería y el conseller de Trabajo actual no quiere hacer nada, y así se vive bien. Pero si te lo tomas con interés y quieres transformar, trabajas muchísimo más. Lo que tenemos ahora es un Govern que miente sin rubor en sede parlamentaria y no pasa nada.

Como socialista y futuro candidato, ¿cómo se viven situaciones como el caso Abalos-Koldo o ahora el de Leire Díez?

Admito que el segundo no lo he seguido y he de ponerme al día para ver las reacciones (la entrevista se realizó el miércoles a primera hora). El primero, es un tema absolutamente deleznable, hasta el punto de que se apartó a José Luis Abalos y está en el Grupo Mixto. Genera dolor interno porque es una persona que tenía responsabilidades y en la que se confiaba. Pero el partido ha actuado con una velocidad que otros no tienen.

El dirigente socialista se declara convencido de que el PSOE recuperará el Govern y Palma en 2027. / G. Bosch

Batalla política

Los cambios que el Govern está adoptando en torno al catalán no están generando movilizaciones como las que se vivieron con José Ramón Bauzá (PP) en la presidencia. ¿Esperaban algo más?

Denunciamos las cosas porque creemos que es necesario y no para buscar movilizaciones, pero las ha habido y fuertes. La Obra Cultural Balear llenó la Plaça Major el año pasado, y en el segundo año de gobierno ha habido otra enorme en Santa Maria. El PP ve ese movimiento y que hay una oposición con un espacio muy fuerte. Y creo que el responsable es el PP y no Vox, porque el ideario de este último partido ha sido asumido por los populares.

La masificación turística está siendo una de sus principales vías de crítica a la presidenta Marga Prohens pero ya se registró en 2022 y 2023, cuando gobernaban ustedes.

Es cierto que tras la covid se registró un aumento de visitantes, pero nosotros ya vimos señales hasta el punto de que aprobamos una moratoria turística, y fue en un momento muy complicado porque había muchas presiones para que no se hiciese al venir de una economía frenada durante la pandemia. Yo defendí un cambio de rumbo y fórmulas para decrecer en plazas, porque eso no iba en contra del crecimiento económico. Pero el PP se ha quitado la careta y ha hecho una ley para que haya más pisos turísticos, como se refleja en las alabanzas que hace la patronal de este sector.

¿Por qué las duras críticas que los hoteleros han lanzado contra el Govern del PP jamás las oímos contra el de Francina Armengol?

En el caso de Palma, todas las casas deberían ser para personas que viven aquí, y por eso nos hemos comprometido a prohibir toda modalidad de alquiler vacacional. Las ciudades deben de ir a un modelo donde la gente pueda vivir, y los que nos visitan puedan recorrerla como uno más y ver las tiendas y cafeterías tradicionales, sin convertirlo todo en una franquicia como pretende el PP. Estamos viendo como subidas salariales importantes no permiten que los trabajadores vivan aquí o que no quieran venir. Los hoteleros ven como sus empleados tienen problemas para residir en las islas, con un modelo que favorece que las casas se compren para segundas residencias o para el alquiler turístico.

Política de vivienda

Se les reprocha que aunque desde el anterior Govern dieron un impulso a la vivienda de protección oficial a través del IBAVI, no fueron capaces de cerrar grandes acuerdos con el sector de la promoción inmobiliaria para impulsar los nuevos pisos.

Creemos en la vivienda de protección oficial para alquilar y cuando empezamos había cero proyectos. En paralelo pedimos al Gobierno de España que se limitara el precio del alquiler y se consiguió en marzo de 2023, por lo que no tuvimos tiempo de aplicar esa norma. Pensamos que una situación de emergencia necesita de medidas de emergencia, que pasan por poner topes a los precios. Alquileres de Palma de 800 euros cuando acaba el contrato a los cinco años pasan a 1.600 euros. Es un encarecimiento de un 100% y no hay incrementos así de los salarios. Lo que veo ahora con el PP es que los promotores se están peleando para ver quien gana más.

¿Cómo explica esas tensiones en el sector promotor?

Esa pelea no es para ver quién hace más vivienda barata para los trabajadores, es para ver quién consigue las mayores calificaciones urbanísticas, saltándose los planes generales, y consigue los mayores pelotazos. Todos están moviéndose para ‘ver qué hay de lo mío’ por los despachos a puerta cerrada. Y si éste construye en urbanizable permitiendo elevar el precio y quitando servicios, ahora vienen los propietarios del suelo rústico y quieren hacer lo mismo. ¿Alguien cree que todo esto va a ser para gente de aquí? Ante eso decimos que hay que limitar los precios. Voy a pedir al alcalde Jaime Martínez una reunión urgente para reclamarle que lo que parece que va a aprobar el Parlament no se aplique en Palma, que no permita que se construya en rústico y que pida que se limite el precio del alquiler.

¿Qué quiso decir la diputada socialista Mercedes Garrido cuando hablo de pacto ‘de los maletines’ en torno a estas cuestiones?

Lo que estamos viendo es que lo que dijeron que iba a ser un decreto ley para facilitar vivienda va a servir para especular con el suelo. Los promotores se reunieron con nosotros y nos pidieron que se nos abstuviéramos. Yo pregunté a Carlos Bibiloni (representante de la patronal balear del sector) si con el plan general de Palma de 2023 no ganaban dinero en los urbanizables y me dijo que sí, y cuando le señalé si es que buscaban ganar más, me respondió que ‘claro’. Y donde debía de haber una escuela o un parque, han conseguido que el alcalde, que también es promotor, lo quite. Solo va a haber cemento y va a dificultar la movilidad. Y las viviendas que se van a hacer van a ser más caras de las previstas en el plan general. Hay gente con muchos intereses que se ha movido por muchos sitios ,y para colmo ahora también quieren hacerlo en rústico, donde veremos muchos fantasmas del pasado y lo que sucede junto al hospital de Son Espases.

La pelea se centra en el suelo de Palma. ¿Si llega a alcalde podrá revertir algo?

Nuestro expresidente Francesc Antich ya decía que la izquierda desclasifica los pelotazos que crea el PP. ¿Lo revertiremos? Sí. Esta norma está hecha para dar derechos y que los propietarios del suelo puedan pedir indemnizaciones en el futuro, no para hacer pisos. En esos terrenos volveremos a poner zonas verdes y escuelas.

Con el corazón en la mano, ¿sacar a Marga Prohens del Consolat de Mar les va a costar más de lo que pensaban?

En los dos primeros años de Prohens ha habido más movilizaciones que en los de Bauzá. A medida que va a incumpliendo su palabra, la gente lo verá y podrá contrastar proyectos. Estoy seguro que recuperaremos el Govern y Palma, y para hacer cosas.

(Esta pregunta se incorporó tras la entrevista debido a que el acuerdo se anunció el viernes) ¿Qué opinión le merece el pacto entre PP y Vox para aprobar los presupuestos autonómicos?

Marca un antes y un después. La presidenta Marga Prohens ha traicionado su palabra, que es lo peor que puede hacer un político, y ha entregado a Vox lo que no hubiera hecho ni el expresidente José Ramón Bauzá. Ha entregado la lengua, el territorio, la memoria histórica, la lucha contra el cambio climático y su palabra. Quien hace todo eso no ama a esta tierra. Los socialistas trabajaremos con toda la sociedad balear para revertirlo.