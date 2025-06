Aina Calvo vuelve a disputar a Francina Armengol la opción al Govern

La Seguridad de España reposa en manos de Aina Maria Calvo Sastre (56). Su nombramiento trasciende por tanto el rango de número dos del desvencijado Grande Marlaska, y mucho que me alegro de sus padecimientos, para asociarse a las designaciones de Jorge Dezcallar como embajador en Washington y sobre todo al frente del Centro Nacional de Inteligencia. La promoción de la exalcaldesa de Palma es una mala noticia para el PP, que no coló ni un secretario de Estado en siete años de Rajoy, pero supone un golpe todavía más duro para Francina Armengol. De ahí los balbuceos de la contrariada presidenta del Congreso, al comentar la promoción de su enemiga cerval.

En un mundo racional, Armengol estaría al frente de las cloacas del Estado y Calvo presidiría el Parlamento, pero la política es caprichosa. La secretaría de Estado de Seguridad adjudicada de modo personal e intransferible por Pedro Sánchez a la exalcaldesa de Palma es un ascenso, en el mismo sentido en que hablamos de ascender por el cono de un volcán. Nada más alejado de nuestras preocupaciones que la corte de Madrid y la vecina España, solo nos interesa que Calvo vuelve a disputarle a Armengol la opción a presidir el Govern en las próximas autonómicas, y ahora desde una posición de fuerza.

¿En qué se parecen las Bette Davis y Joan Crawford del teatro regional mallorquín? En que Calvo necesita estar en el poder para ejercerlo sin contemplaciones, mientras que Armengol puede ser despiadada sin necesidad del escudo protector de un cargo porque está en su naturaleza. La relación entre las dos políticas más importantes de la historia de la isla es inexistente desde las primarias socialistas de 2014, precisamente para dirimir la candidatura al Govern. Hablar de cortesía es una exageración, el duelo se reanima ahora en Madrid.

Viví muy de cerca aquellas primarias, una de las batallas más cruentas y apasionantes de la Mallorca contemporánea. Llamadas a horas intempestivas, lágrimas literales ante el comportamiento vicioso de la rival. La desamparada Aina y la tramposa Francina, la inseguridad y el exceso de seguridad, quién iba a decirnos que se invertirían las tornas precisamente en la Seguridad. Hasta que llegó el debate decisivo en este diario, una confrontación que de hecho decidiría la candidata socialista a las autonómicas de 2015. Y allí, siento decirlo, la secretaria de Estado se derrumbó. Fue aplastada por el desparpajo de la presidenta del Congreso, que durante meses ha desplegado sus esfuerzos para blindarse vía Iago Negueruela contra un regreso de la exalcaldesa. Y ahora contempla con estupor cómo su odiada antagonista desembarca desde La Moncloa. De repente, el viacrucis de Armengol para regresar al Consolat en 2027 no parece tan expedito.

Calvo tiene trabajo atrasado. En la imagen que hoy nos ilustra, y dentro del vasallaje mallorquín a los franchutes, Pollença estrena la marca «Zona militar Louis Vuitton», el Ejército patrocinado como si fuera la selección de fútbol. El conjunto incluye un muelle de madera en sa Fortalesa, seguro que la comercialización militar ha merecido la atención de Defensa y de Medio Ambiente (carcajadas en off). Del delegado del Gobierno ni hablamos, estará condecorando a alguien. Por supuesto, ni punto de comparación con la prostitución de Bellver, alquilado por Cort en menos de un uno por ciento del presupuesto de la farsa napoleónica, según los datos oficiales.

La Conselleria de Agricultura no tenía que cerrar una parte de la granja denunciada después de las acusaciones de los ecologistas, sino antes. Cómo no evocar la vigilancia a cargo de la Unión Europea de las instalaciones ganaderas mallorquinas, con las vacas trasladadas en camiones de una finca a otra, para que llegaran un poco antes que los inspectores. En el mismo Govern, Santiago Mascaró Cardona no solo es una persona de amabilidad contrastada, también ocupa el cargo comprometido de jefe de gabinete de Antoni Vera, conseller de Educación. De ahí nuestra sorpresa el jueves de la semana pasada a las ocho de la mañana, al contemplarlo examinando de la asignatura de Contabilidad Financiera II a los alumnos de la Universitat. Toda suspicacia se detiene en una explicación, porque «tengo la compatibilidad concedida por la conselleria de Presidencia. Profesor asociado universitario es la única excepción de un trabajo que se puede compaginar con mi cargo, desde los tiempos en que muchos directores generales querían enseñar». Y encima estudia otra carrera.

Escucho solemnes disertaciones biográficas y eruditas de decenas de folios y minutos sobre Josep Maria Llompart de la Penya, sin que aparezca ni una sola vez el nombre de Cela, «¿es él o ella?» según preguntó Graham Greene. Será que guardo memoria borrosa de aquellos años, enhorabuena en otro caso por el ejercicio de funambulismo. No me canso de ver la obra maestra del actor Joan Bibiloni interpretándose a sí mismo, en una promoción de los insustituibles Rívoli y Augusta. No imparte una lección de cine, da una clase de vida.

Reflexión dominical decrépita: «Estaba tan pasado de moda, que nadie se preocupaba ni de cancelarlo».