Aina Bordoy, especialista en dermofarmacia en Mallorca: «Hay que protegerse del sol todos los días, incluso dentro de casa»

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un protector solar?

Hay que conocer nuestro fototipo de piel. Cuanto más clara es la piel, menos melanina tiene y más se quema. Aunque haya pieles más resistentes, todas deben protegerse. En la farmacia siempre recomendamos un factor 50, porque rara vez nos aplicamos la cantidad adecuada o lo reaplicamos con la frecuencia necesaria.

¿Cada cuánto hay que reaplicarlo?

Tenemos que aplicarlo antes de salir de casa, y después reaplicar cada hora y media o dos horas. Pero si hemos sudado, nos hemos bañado o secado con la toalla hay que volver a ponerse protector enseguida.

¿Es necesario usar protector solar aunque no salgamos de casa?

Sí, hay que protegerse del sol todos los días, incluso dentro de casa, sobre todo en el rostro. La radiación ultravioleta atraviesa los cristales, y es la responsable del envejecimiento prematuro y aumenta mucho la probabilidad de tener cáncer de piel. Así que el sol que entra por la ventana también provoca daño celular.

¿Sirve la crema solar de un año a otro?

Depende . Si está sin abrir, se puede usar si no ha caducado. Si ya está abierto, hay que fijarse en el símbolo de caducidad después de la apertura, normalmente doce meses. Si ha estado muy expuesta al calor o ha cambiado de aspecto, mejor no arriesgarse.

¿Qué nos aplicamos cuando ya nos hemos quemado?

Es mejor una crema específica, como un aftersún, que una hidratante, porque llevan ingredientes calmantes y regeneradores. También hay que ducharse con agua fría y evitar la exposición solar en los días posteriores.

¿Falta concienciación?

Sí, sobre todo entre los jóvenes. En redes sociales he llegado a ver modas muy peligrosas, como el reto viral del ‘callo solar’, que anima a exponerse sin protección para que la piel se acostumbre. Es un disparate, no tiene evidencias y lo único que hace es acumular daño. También he visto que algunos evitan el protector porque quieren ponerse morenos. En personas más mayores solemos ver que están más sensibilizados y no pasan tantas horas al sol, a veces porque no lo aguantan. En cualquier caso, hay que dejar de asociar la belleza al bronceado de la piel, no tiene sentido y es peligroso.