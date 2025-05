Mallorquines en universidades de Estados Unidos: «El sueño americano para mí se ha desinflado»

«No es un buen momento para ser inmigrante en Estados Unidos», reconoce Magí Trobat. El mallorquín, estudiante de doctorado de la Universitat de les Illes Baleares (UIB) lleva desde enero en Estados Unidos, en la Universidad de Northeastern, en Boston. Está asistiendo estupefacto, como el resto del mundo, a la escalada de la Administración Trump en su hostigamiento a los migrantes ahora extendido también a la comunidad universitaria.

El joven de Campos relata cómo está viviendo la cruzada contra Harvard, a quien el Gobierno ha prohibido la admisión de estudiantes extranjeros justificando la medida por las protestas propalestinas, y cómo se extiende este acoso a las universidades de élite a otros centros, con recorte de fondos incluido. No tiene pelos en la lengua —«si me estuvieran escuchando ahora mismo me podrían quitar el visado de estudiante visitante»—, a mediados de julio regresa a la isla. Por contra, este diario ha constatado como otros mallorquines, alumnos becados en universidades de renombre, han declinado participar en este reportaje. No se la quieren jugar. Tampoco investigadores a los que les han cortado la financiación y están viendo truncada su carrera profesional.

«Ya no es que te persigan, es que ni se plantean contratarte», dice Magí. «Fui a un seminario y coincidí con un joven de origen indio brillante que ha acabado el posdoctorado en Harvard. No le van a contratar porque no se la van a jugar. Las empresas y las universidades van con pies de plomo a la hora de contratar a alguien de origen extranjero. Se lo piensan dos veces». «¡Hasta por una infracción de tráfico te pueden revocar la visa!».

Magí, que realiza su doctorado sobre Gobierno corporativo y finanzas, no da crédito a lo que está viviendo en esta estancia para su investigación. «A pesar de que en nuestro campus es más relajado si hacemos investigación sobre igualdad o temática LGTBI nos prohíben el artículo, no podemos utilizar esas terminologías. Primero te quitan la financiación y te pueden despedir».

Al principio de la Administración Trump «no era para tanto, pero el cerco a Harvard va hacia el resto de las universidades».

Harvard aguanta, "otras universidades no"

Casi el 30 % de los estudiantes de la universidad más antigua de Estados Unidos son internacionales, unos 6.800, en un centro en el que «se pueden pagar 87.000 euros por curso». «Harvard yo creo que puede aguantar, es casi tan grande como el Vaticano, tiene propiedades por todo el mundo..., pero otras universidades no».

«Es horrible. Me muero de tristeza por ellos». Carmen Enrique Chung resume así lo que se está viviendo en Harvard. Se pone en el lugar de los alumnos extranjeros becados, los que se quedan en el limbo legal y los que no podrán viajar a Estados Unidos.

La joven nacida en Los Ángeles, mallorquina de adopción, es hija del catedrático de la UIB Andrés Enrique, profesor de Historia de la Lengua. Se crió en el barrio de Escorxador y se formó en Col·legi Públic de Pràctiques y en el IES Josep Maria Llompart hasta que se mudó a Boston, con su madre, en segundo de la ESO. En diciembre de 2021 se graduó en Lingüística en Harvard, universidad a la que llegó becada.

«Cuando la gente se imagina Harvard se imagina gente privilegiada que dan un poco igual porque les va a ir bien en la vida. Les va a salir bien todo aunque vayan a otra universidad. Pero en realidad —continúa— es una de las universidades que ofrece mejores becas basándose en la necesidad de los alumnos, no en deportes o en notas». Por ello es tan elevada su comunidad internacional, defiende Carmen. «Hay pocas universidades en Estados Unidos que ofrecen los vuelos para llegar allí la primera vez y también para que los padres asistan a la graduación y otros eventos», apostilla. «En mi época les daban 1.000 dólares para ayudarles a comprar un portátil o incluso a amigos míos de Sudáfrica les dieron dinero para comprar un abrigo porque nunca habían vivido en un clima como el de Boston».

Con esta exposición la joven radicada en Nueva York —«una o dos veces al año voy Mallorca, llego en dos semanas, me encanta, me gustaría ir más»— quiere transmitir la frustración de aquellos que van a ver truncado su futuro en Harvard. «Todo el proceso de admisión en Estados Unidos se hace antes que en España. Mucha gente ya tiene sus planes para estudiar allí y seguramente ya sea tarde para solicitar otra universidad o incluso en su propio país hacer la selectividad».

Carmen ha colaborado con el Programa Aditus, una asociación que ayuda a estudiantes españoles con alto potencial académico y recursos económicos limitados para ingresar en las universidades internacionales más prestigiosas. Prueba, sin éxito, con un par de mallorquines que estudian en Estados Unidos. «Lo siento, todo el mundo está preocupado».

Revisión de perfiles en redes sociales

La Administración Trump ha ordenado suspender las entrevistas para visados de nuevos alumnos extranjeros en las embajadas y consulados de Estados Unidos. «Eso es lo preocupante. Todo va a más, no solo es en Harvard. También van a revisar más los perfiles de redes sociales. Y, bueno, lo veo en mi trabajo», cuenta desde Brasil, adonde está desplazada estos días. «Hago investigación etnográfica para empresas (Meta, Spotify...) para entender a los consumidores y guiarlas en el servicio que les brindan», explica. «Los jóvenes han estado en las redes sociales toda su vida. Que les pueda perjudicar una cosa que escribieron o que le dieron me gusta cuando tenían 13 años es ridículo».

La catedrática de la UIB Carmen Orte ha regresado recientemente de la Uinversidad de Arizona, tras disfrutar de una Beca Fulbright. / C. O.

Ese mismo clima de recelos lo han palpado profesores de la UIB que acaban de regresar de universidades de Estados Unidos, como Rafel Crespí, catedrático del Departamento de Economía de la Empresa, director de la tesis de Magí. «El Gobierno de Trump va a por las universidades, en genérico, todas notan que les están cortando el grifo». La también catedrática Carmen Orte, que ha disfrutado de una Beca Fulbright en la Universidad del Estado de Arizona, ha sido testigo del «miedo» y los recortes «sobre todo en temas de migración, salud o género. Esta vez he sido consciente de que era blanca». El investigador del Idisba Manuel Gómez-Florit, tras volver de la Universidad de Colorado, lamenta que «en los próximos años no podamos establecer este tipo de relaciones».

«En lo académico voy a volver con un tesoro. En lo personal he abierto los ojos», dice Magí por ese Estados Unidos conservador que ha encontrado en la era Trump. «Es parte del aprendizaje respetar otras sociedades», pero «el sueño americano para mí se ha desinflado».