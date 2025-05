Idoia Ribas, diputada disidente en Baleares: «Vox Madrid me obligó a firmar el Acuerdo de Govern con el PP»

Idoia Ribas (San Sebastián, 1978) desarrolló su carrera política durante veinte años en el PP, ha dejado de estar afiliada a Vox tras seis años en el Parlament. Firmó el Acuerdo de Govern con los populares, preside la asociación Avanza en Libertad.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Sigue siendo de ultraderecha?»

Soy liberal conservadora, de joven más de lo primero y ahora más de lo segundo. Creo en la decencia y nunca he sido de ultraderecha porque, como doble licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, sé que el término se inventa para Hitler o Mussolini.

¿Cuál es su actual estado político?

Soy diputada autonómica y pertenezco al grupo de Vox, aunque no estoy afiliada al partido desde el 29 de abril. Me presenté por esa lista y no tengo por qué abandonarla. Otra cosa es que me quieran echar.

¿La quieren echar?

Ellos sabrán, me están acosando con falsas acusaciones contables desde el principio de la legislatura, en Madrid y en Palma.

¿Es cierto que no se va para preservar un sueldo más elevado?

He ganado más en algún caso de mi despacho que en años de política. Si es por dinero, serán ellos quienes no me echarán, para mantener el grupo y unas asignaciones económicas que en parte remiten a Madrid, donde por algo Abascal se proclamó presidente perpetuo de la Fundación Disenso.

Usted fue la única firmante por Vox del Acuerdo que dio el Govern a Prohens.

Porque me obligó a firmarlo el partido en Madrid, fue negociado directamente por Enrique Méndez Monasterio con Marga Prohens. Lo leo por primera vez delante de tres personas del PP y dos de Vox, para firmar pongo la línea roja de que la libre elección de lengua sea «en todas las etapas educativas».

Por eso el Acuerdo está copiado de Valencia o Extremadura, pero usted lo firmó.

Me engañan, me dicen que hay cinco traidores entre los ocho diputados de Vox, que ya han pactado en secreto con Prohens y que van a darle el Govern a cambio de presidir el Parlament y del senador autonómico.

¿Por qué no exigen entrar en el Govern?

El plan de Vox era dinamitar el ejecutivo de Prohens con el tiempo, y adelantar elecciones. Y por supuesto que debimos haber entrado en el Govern desde un principio.

¿El cargo de su hermana fue una contrapartida por firmar el Acuerdo con el PP?

Qué va, soy completamente independiente. Mi hermana es funcionaria policial, y sigue ocupando un puesto de funcionaria al frente de la policía de Calvià.

¿El PP puede contar ahora con usted?

No, pero es Vox quien le ha regalado la legislatura al PP, al aprobarle un primer presupuesto que al Govern le basta con prorrogar.

Cada uno de los ocho exóticos diputados de Vox en el Parlament daría para una serie de Netflix.

Yo podría escribir un libro, todo eso ocurre porque desde la dirección nacional se decide dinamitar un equipo que había subido de tres a ocho diputados. Se diluye a Jorge Campos en el Congreso aunque él lo niegue, se impone a Patricia de las Heras desde Madrid, yo sufro mobbing.

¿Le Senne manda algo?

No hay ningún liderazgo en Balears, solo una persona que manda en Madrid.

Vox tiene un límite, mal que a ustedes les pese.

Hubo un momento en que las encuestas nos daban cien diputados nacionales, pero Abascal decidió que el partido decreciera para mantener el control absoluto. Ahora, Vox es una muleta del bipartidismo, ellos que tanto presumían.

Abascal es un panoli, comparado con mujeres fuertes como Meloni o Le Pen.

Nunca compararé a Le Pen con Meloni, que es una gran dirigente. En cuanto a Abascal, tiene celos excesivos de su liderazgo, nadie puede brillar a su lado, habla directamente de «fobia a las baronías».

Pues tiene usted fotos muy cariñosas junto a Abascal.

Porque me engañó, reconozco que sabe convencer a la gente. Ahora es el jefe del mobbing que sufro, por su forma tóxica de ejercer el liderazgo.

¿La portavoz Manuela Cañadas se limita a leer los textos que le envían desde Madrid?

Tal cual, no puede decir nada que no le hayan escrito ni aportar ninguna idea propia.

Ha de ser duro sentarse junto a sus enemigos de Vox en el Parlament.

Eso está a la orden del día en política, donde no se viene a hacer amigos salvo que quieras acabar imputado, condenado o en la cárcel.

Es usted diputada porque la izquierda aprobó la paridad en las listas.

La paridad solo sirve para que siempre se piense que ocupas el cargo por la paridad.

Por cierto, ¿las feministas se pasan?

Sí. Yo siempre decía que lo era, pero ya no. Se han cargado el movimiento feminista.

¿Qué futuro se está labrando desde el escaño que conserva en el grupo de Vox?

Dudo mucho que sea candidata en 2027, con ningún partido.