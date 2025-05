Rímel, ensalada de pasta, aceitunas, fruta: ¿qué se considera líquido en el equipaje de mano en los vuelos a Mallorca?

Muchos turistas y residentes en Mallorca se han preguntado antes de volar si ciertos productos cuentan como líquidos a efectos del control de seguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el rímel, la mermelada, las aceitunas en conserva, las latas de atún, el brillo de labios o una ensalada de pasta con tomate?

El gestor aeroportuario AENA detalla en su web qué líquidos se pueden llevar en el equipaje de mano en vuelos dentro de la UE: perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles, champú o pasta de dientes están sujetos al límite de 100 mililitros por envase. Además, deben colocarse en una bolsa de plástico transparente, con cierre y capacidad máxima de 1 litro, de aproximadamente 20 x 20 centímetros. Cada pasajero solo puede llevar una bolsa.

Los medicamentos líquidos o alimentos especiales necesarios —por ejemplo, comida infantil— se pueden transportar sin problemas. Si se adquieren bebidas, cosméticos o perfumes en tiendas duty-free o a bordo del avión, estos se pueden llevar siempre que estén en bolsas de seguridad homologadas y selladas. En la web de AENA se puede consultar un resumen en el PDF titulado “Preparar los líquidos para el control de seguridad”.

Sin respuesta de Trablisa

En el aeropuerto de Son Sant Joan, la empresa Trablisa es la encargada de los controles de seguridad y, en caso de duda, tiene la última palabra sobre qué se puede llevar o no. Múltiples consultas realizadas por el Mallorca Zeitung, periódico del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, sobre casos no evidentes no obtuvieron respuesta.

Esta es la definición de "líquido" en Alemania

¿Qué se considera líquido? / Shutterstock

En los aeropuertos de Alemania, las decisiones iniciales también las toma el personal de seguridad contratado por la Policía Federal. No obstante, la última palabra la tiene esta misma autoridad. En su página web ofrecen una definición detallada de lo que se considera "líquido" o “de consistencia líquida”: se incluyen todas las sustancias que a temperatura ambiente son líquidas, semilíquidas, en gel, cremosas o de consistencia similar.

Se mencionan como ejemplos pastas, lociones, mermeladas, mezclas de líquidos y sólidos como las aceitunas en conserva o las latas de atún, así como sopas, quesos o embutidos para untar, gel capilar o jarabe. También se consideran líquidos el rímel, el brillo de labios y las ensaladas de pasta con aliño (mezclas de sólidos y líquidos), según indicó a MZ la inspección de la Policía Federal en el aeropuerto de Stuttgart. En cambio, frutas y verduras como naranjas o tomates no se consideran líquidos según la normativa. En algunos casos, es inevitable realizar una evaluación individual.

Esto dicen las aerolíneas

Consultadas al respecto, EasyJet, Condor y Ryanair coincidieron en que siguen las normas establecidas por las autoridades. Esto garantiza, según una portavoz de Condor, un proceso fluido en el aeropuerto y la seguridad tanto de los pasajeros como de la tripulación.