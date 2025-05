Presentan la manifestación del Orgullo LGTB 2025 en Palma: "El Govern y el Consell no han colaborado en nada con nosotros"

Palma acogerá el 28 de junio la manifestación del Orgullo LGTBI 2025 bajo el lema 'Orgullo rural, resistencia diversa', con el que, según ha explicado la asociación convocante Ben Amics, quieren poner en valor la lucha del colectivo lejos de las grandes ciudades.

Tal y como ha explicado la presidenta de Ben Amics, Belén Luna, en esta edición se conmemorarán también los 20 años del matrimonio igualitario con una segunda pancarta titulada '20 años de derechos y ningún paso atrás', como gesto de resistencia ante "posibles retrocesos".

"Somos las personas que más apostamos por una sociedad justa e igualitarias. Rogamos a todos los ciudadanos que prefieran ese tipo de sociedad que acudan el día de la manifestación", ha asegurado Luna. La presidenta de Ben Amics sigue con preocupación la evolución de la extrema derecha en las Balears: "La extrema derecha no hace nada bueno. En València hay ataques directos a las leyes que nos protegen, se ha abierto la puerta a terapias de reconversión. Esperamos que aquí no se atrevan a tocar la ley autonómica del 2016, no lo vamos a permitir".

Asimismo, Luna ha repasado las actividades que se llevaran a cabo este año en Palma con motivo del orgullo y le ha pegado un capote a las instituciones por su falta de apoyo: "Otro año más nos hemos autofinanciado las actividades. El Govern y el Consell no han colaborado en nada con nosotros".

La marcha partirá del Paseo del Born a las 18 horas de la tarde y finalizará en Plaza España, donde se leerá el manifiesto y se celebrará la gala anual con una verbena, allí se hará entrega del Siurell Rosa y del Dimoni Rosa.

"Los nominados por el Siurell este año son la asociación cultural Vándalas, el pódcast A quien le importa y la militante LGTB Inés Martí", ha explicado Luna, la cual ha anunciado las nominaciones para el Dimoni Rosa: "El acto vandálico en Algaida, donde pintaron de verde un banco LGTB, la prohibición de banderas del colectivo en Eurovisión y el Govern y el Consell de Mallorca, por su falta de compromiso hacia una fecha tan emblemática".