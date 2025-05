Josep "Panxo", cantante de La Raíz: "La comunión con el público en esta gira es increíble, vienen desde padres con hijos hasta gente muy joven"

"No podíamos no intentarlo, no nos lo habríamos perdonado. Y nos gustaría estar toda la vida intentando cambiar las cosas y hacerlo con nuestra mejor arma que siempre fue el papel, la música y los escenarios. Pero la vida pasa, pasa rápido. Ahora nos toca celebrar arriba y abajo que un día entre nosotros y vosotros fuimos uno, que ahí algo nació para quedarse".

Tras seis años fuera de los escenarios, La Raíz vuelve a través de una gira reencuentro que hace parada en Mallorca el próximo 7 de junio en Son Fusteret con el Sensenom Festival. Un recorrido por toda la historia del grupo valenciano donde "la comunión con el público" sigue iluminando sus conciertos. Así lo explica Josep "Panxo", uno de los cantantes y también autor de buena parte de las letras de La Raíz.

-Seis años después cumplen su promesa y se vuelven a encontrar con el público de Mallorca.

Nos hace mucha ilusión porque a las islas por tema de logística siempre es un poco más difícil ir y mola tocar en sitios donde no has estado tanto. De hecho, tenía ganas de ir un par de días antes para disfrutar de Mallorca, lo estuve hablando con Jano (miembro del grupo) para mirarlo pero era imposible, no podemos ir, no podemos permitírnoslo (risas). Somos conscientes de que también habrá mucha gente de la península y será muy guay porque el público de Mallorca es siempre muy agradecido.

-¿Cómo surgió la idea de hacer una gira reencuentro del grupo?

Pues surge de una broma. Un día estábamos comiendo todos los compañeros y soltamos: oye, ¿por qué no hacemos un concierto? Y nada, se fue complicando todo porque era sacar fecha y que las entradas se acabaran en minutos. Al final la cosa se animó y lo que iba a ser un concierto se ha convertido en una gira.

-¿Esperaban este recibimiento después de estar tanto tiempo fuera de los escenarios?

Qué va. Sabíamos por lo que veíamos en redes que quedaba algo de todo aquello pero estamos incluso vendiendo ahora más entradas que antes, es una barbaridad. Mola un montón también ver la franja de edad, desde padres con sus niños hasta gente muy joven. Es como que los que estaban no nos han abandonado y también tenemos gente nueva. Hay una comunión con el público increíble, es muy bonito.

-¿Cómo están siendo las sensaciones desde dentro en estos conciertos?

Los nervios siguen siendo iguales, la adrenalina está a tope y ves que el público lo está dando todo. El cambio más grande es que ahora mismo no estamos dentro de una vorágine en el sentido de que no tenemos perspectivas de futuro. Entonces se está disfrutando de una manera más intensa y sin distracciones de composición ni de preocupación porque ya hemos crecido. Se vive de una forma menos estresante pero igual de motivadora.

-Entiendo que también está siendo una gira diferente por la situación de Pablo Sánchez.

Pues sí, la verdad que fue un mazazo y se pensó en cancelar la gira pero él nos animó a seguir. Por la parte que nos toca a los cantantes estamos muy nerviosos porque para nosotros tenerlo ahí es como tener a un capitán en un campo de fútbol. Ha sido muy difícil pero la gente nos ha apoyado muchísimo. Además, Pablo está intentando venir allí donde puede y cuando se siente con fuerzas.

-Hablando de Pablo, él le define a usted como la persona que representa "la poesía, la libreta y la transgresión" dentro del grupo.

Sí que es verdad que soy una persona muy concienciada y me gusta que las cosas estén equilibradas entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que se hace. En definitiva, ser consecuente. Pablo y yo tenemos tenemos un pequeño toc que es que le damos muchas vueltas a las letras pero en parte nos divierte porque buscamos el fonema y lo que se quiere decir. Es difícil porque somos bastante maniáticos en este tema pero hacemos buena pareja con eso.

-¿Qué es lo que destacaría del grupo durante su trayectoria?

Lo que nos ha destacado muchísimo es nuestra naturalidad. Tenemos la suerte de ser un grupo de amigos de una ciudad pequeña y eso es lo hemos llevado allá donde hemos ido. Estamos muy en contacto con el público siempre y esa naturalidad creo que es lo que nos ha hecho conectar mucho con la gente.

-Si tuviera que quedarse con una canción, ¿cuál sería?

El himno de la banda yo creo que es 'Entre Poetas y Presos', considero que es la canción que más conecta con el público. Después también nos puede definir "El Tren Huracán" o "El Mercurio", esta última por ejemplo a mí es la que más me emociona porque define muy bien nuestro recorrido.

-¿Esta va a ser la última gira de La Raíz?

No tengo ni idea la verdad, lo bueno de esta gira es que no tenemos expectativas de nada y estamos disfrutando un montón. Falta ver cómo se desarrolla todo pero no se sabe, en un principio no pero no se sabe. Estamos pendientes también de nuestro amigo Pablo Sánchez de ver cómo evoluciona todo pero solo queda disfrutar este año y lo que venga vendrá.