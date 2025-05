Así será University Art Biennial – Art Week de ADEMA en la que participarán universidades de todo el mundo

La Escuela Universitaria ADEMA convertirá Mallorca en el escenario de un acontecimiento pionero en el panorama internacional del arte contemporáneo y el mundo universitario, la University Art Biennial que tendrá lugar en el marco de la Art Week 2025 desde el día 2 al 6 de junio de este año.

La Escuela Universitaria ADEMA convertirá Mallorca en el escenario de un acontecimiento pionero en el panorama internacional del arte contemporáneo. / Adema

Esta cita internacional se celebrará en tres sedes principales, en los nuevos Campus del Coll e Inca de ADEMA y la Fundación Barceló. Posteriormente, continuará a partir de finales de junio con una exposición itinerante que podrá disfrutar en La Misericordia y por diferentes municipios de la isla.

Esta bienal internacional congregará a más de 300 estudiantes emergentes, profesores e investigadores de 21 universidades de Europa y América en una gran exposición mundial colectiva que permanecerá abierta al público durante todo el verano.

Se trata de la primera vez que se celebra una bienal dedicada exclusivamente a la creación artística universitaria, lo que convierte a Mallorca en un punto de referencia para la docencia y la investigación en las Bellas Artes

Universidades participantes:

Princeton University (USA) Universität der Künste Berlin (Germany) Columbia College Chicago (USA) University of Arts London UAL-Chelsea College (UK) FHNW Academy of Art and Design in Basel (Switzerland) Aarhus School of Architecture (Denmark) IUAV Università luav di Venezia (Italy) Academy of Fine Arts in Gdańsk (Poland) Academy of Fine Arts of Macerata (Italy) ADEMA University School of Fine Arts (Spain) Brera Academy of Fine Arts of Milan (Italy) École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (France) HfBK Dresden University of Fine Arts (Germany) IPMT Lviv Polytechnic National University (Ukraine) Royal Danish Academy (Denmark) Weißensee Academy of Art and Design Berlin Academy of Fine Arts Munich Universidad de La Laguna (Spain) Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibersitatea (Spain) University of Art and Design Cluj Napoca (Romania) Universidad de Málaga (España)

Se trata de la primera vez que se celebra una bienal dedicada exclusivamente a la creación artística universitaria, lo que convierte a Mallorca en un punto de referencia para la docencia y la investigación en las Bellas Artes. Cada universidad ha sido invitada a presentar una exposición específica para uno de los espacios de la bienal, con obras creadas por una selección de diez estudiantes y un profesor, en un proceso de trabajo que se ha desarrollado a lo largo del curso bajo la supervisión del Comité de Dirección Artística del evento.

La University Art Biennial que tendrá lugar en el marco de la Art Week 2025 desde el día 2 al 6 de junio de este año. / Adema

Para ADEMA, esta bienal nace de una idea muy clara: dar visibilidad al talento emergente en un entorno profesional y real, situando la creación universitaria en el centro de las nuevas tendencias artísticas contemporáneas y sumar sinergias y tender puentes con universidades importantes del panorama internacional.

El espacio central estará ubicado en el Campus de ADEMA en el Coll d’en Rabassa, donde se concentrarán las principales exposiciones, talleres y actividades. A esto se suman dos sedes satélites: ADEMA Inca – ES CRUM, dedicada a proyectos de investigación artística, y la Fundación Barceló, que acogerá una exposición colectiva con obras de diferentes participantes.

Galardones

Además del carácter expositivo, la Bienal Internacional contempla varias categorías de premios, otorgando un total de doce galardones que celebran la creatividad y el talento emergente.

Premio Artista Emergente Grupo Barceló: patrocinado por el Grupo Barceló, este premio otorga un primer premio de 5.000 € a la obra más destacada presentada en la Bienal. La obra ganadora pasará a formar parte de la colección oficial de la Bienal y será expuesta. También se otorgarán dos menciones honoríficas para reconocer otras obras excepcionales , sin dotación económica.

patrocinado por el Grupo Barceló, este premio otorga un primer premio de 5.000 € a la más destacada presentada en la Bienal. La obra ganadora pasará a formar parte de la y será expuesta. También se otorgarán dos para reconocer otras , sin dotación económica. Premio a la Mejor Propuesta Institucional: esta categoría reconoce la propuesta más relevante presentada por una institución participante, con un primer premio honorífico . También se concederán dos menciones honoríficas. Este premio no incluye dotación económica.

esta categoría reconoce la propuesta más relevante presentada por una participante, con un primer . También se concederán dos menciones honoríficas. Este premio no incluye dotación económica. Premio Residencia Can Pep Nebot: en colaboración con Quartier am Hafen (Alemania), este premio ofrece una residencia de investigación artística de un mes en Son Servera (Mallorca).

en colaboración con Quartier am Hafen (Alemania), este premio ofrece una de un mes en Son Servera (Mallorca). Premio Residencia y Adquisición ADEMA : este premio ofrece una residencia artística en ADEMA , centrada en el desarrollo de un nuevo proyecto. Al finalizar la residencia, la obra resultante será adquirida por ADEMA y se incorporará a su colección institucional .

: este premio ofrece una , centrada en el desarrollo de un nuevo proyecto. Al finalizar la residencia, la resultante será adquirida por ADEMA y se incorporará a su . Premio Art Palma Contemporani : una beca de máster de un año en ADEMA University School , otorgada a un artista seleccionado en colaboración con Art Palma Contemporani .

: una , otorgada a un seleccionado en colaboración con . Premio Galería Xavier Fiol: un artista será seleccionado para participar en una exposición colectiva comisariada por el galerista Xavier Fiol, que tendrá lugar durante la Nit de l’Art 2025 en Palma.

Esta bienal internacional congregará a más de 300 estudiantes emergentes, profesores e investigadores de 21 universidades de Europa y América. / Adema

Jurado internacional de reconocidos profesionales

Estos premios serán evaluados por un jurado internacional compuesto por figuras destacadas del mundo del arte y la cultura. Se ha invitado a Claudia Tittel (la comisaria del European Capital of Cultura 2025 de Chemnitz en Alemania, científica del arte y la cultura, curadora), Wendy Anderson (director of International Development-University of Arts London, artista y curadora), Amparo Sard (jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de ADEMA y artista), Adriana Polveroni ((Directora artística Feria de Arte Moderno y Contemporáneo Arte in Nuvola, en Roma), Anita Beckers (galerista), David Barro (director de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma), Alejandro Romero (Coordinador del Pabellón Español de la Bienal de Venecia tanto para las ediciones de Arte Contemporáneo como para las de Arquitectura y coordinador de Artes Visuales de la AECID) y Xavier Fiol (galerista-Art Palma Contemporani).

Comisario internacional invitado

El comisario invitado para esta primera edición es el coordinador de la University of Arts London (UAL), artista y curador, Ian Monroe, conocido por su capacidad para navegar entre el arte contemporáneo, el diseño y la cultura con un enfoque inquisitivo que desafía los límites tradicionales.

La University Art Biennial – Art Week 2025 cuenta con la colaboración de Barceló Hotel Group, Govern de les Illes Balears, el Institut d’Estudis Balearics, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma, el Ayuntamiento de Inca, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Estrella Damm, Es Baluard Museu d’Art Contemporani, Endesa y Fundación Baleària. Cabe recordar que las jornadas arrancan día 2 hasta el 6 de junio con un extenso programa de actos.