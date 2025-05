Prohens apuesta por la innovación y la productividad para transformar la economía balear

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha defendido una transformación económica profunda para Baleares basada en la productividad, la innovación tecnológica y la modernización de la administración pública. Lo ha hecho durante su intervención en el acto ‘Foro Activos: Baleares, una economía en transformación’, organizado por Diario de Mallorca y Prensa Ibérica, donde ha subrayado que estos encuentros son esenciales “en tiempos de fast politics y redes sociales” para abordar con profundidad y matices los grandes retos económicos de la comunidad.

“Los ciudadanos y las empresas no entienden de legislaturas de cuatro años; sus vidas no funcionan en ese plazo. Tenemos una desventaja competitiva respecto a otras regiones si no somos capaces de pensar más allá”, afirma Prohens, al tiempo que insiste en la necesidad de tener una agenda ambiciosa y a largo plazo.

Turismo como motor, no como obstáculo

La presidenta ha reivindicado con firmeza el papel del turismo como motor de transformación económica, recordando que Baleares es una potencia en este sector. “En lugar de demonizarlo, debemos potenciar este tractor económico. Somos los mejores en turismo y hemos sabido convertirnos en un pequeño Silicon Valley en innovación turística, con empresas que exportan conocimiento al mundo”.

Prohens se muestra orgullosa de liderar una comunidad “puntera en el sector turístico y de servicios”, pero insta a que la imagen de Baleares vaya más allá: “Queremos que también se nos reconozca por nuestras nuevas tecnologías, nuestro talento y nuestra capacidad para innovar”.

Apuesta por la reindustrialización y la inversión tecnológica

En su intervención, la presidenta ha puesto el foco en diversificar y reindustrializar la economía balear, aprovechando la inercia del turismo para generar más valor añadido: “Somos una tierra abierta y dinámica económicamente. Debemos aspirar a ser la vanguardia del Mediterráneo en turismo, tecnología e inversión”.

La “palabra mágica” de esta legislatura, asegura, es productividad: “Si queremos competir, tenemos que producir mejor, no solo más. Por eso, la competitividad es uno de los ejes centrales de nuestra agenda de transición económica tras más de un año de trabajo intenso”.

Recuerda que en poco más de medio siglo las islas han pasado de una economía de subsistencia a convertirse en “una potencia turística y cuna de las principales empresas del sector”, lo que ha permitido el crecimiento de compañías tecnológicas que mejoran la eficiencia del propio turismo.

Simplificación administrativa y reformas estructurales

Prohens también ha anunciado avances legislativos importantes en favor del entorno empresarial. “Aprobamos hace un año y medio la primera ley de simplificación administrativa, y en los próximos meses presentaremos una segunda ley, aún más ambiciosa. Reflejará el liberalismo económico en el que creo, porque creo en la libertad de las empresas y en facilitar su crecimiento”.

La líder del Ejecutivo balear llama a revisar los procedimientos actuales: “Sobran trámites y burocracia. Tenemos que cuestionarlo todo: por qué se hace así y si se puede hacer de otra forma mejor. Queremos que invertir en Baleares sea fácil y atractivo”.

Parc Bit, eje del futuro tecnológico

Uno de los proyectos prioritarios del Govern es la revitalización del Parc Bit, que Prohens define como “nuestro principal parque tecnológico”. Reconoce que se han perdido años valiosos, pero asegura que ahora se está actuando con determinación. Entre las medidas anunciadas están las alianzas estratégicas con el Málaga Tech Park, con el objetivo de intercambiar conocimiento y replicar casos de éxito.

Además, el Govern trabaja para que el parque cuente con zonas residenciales, transformándolo en un entorno de convivencia e innovación: “Queremos que el Parc Bit se convierta en un lugar vivo, donde trabajar, vivir e intercambiar ideas”.

Hacia una administración innovadora y orientada al dato

La presidenta ha cerrado su intervención destacando la necesidad de que las instituciones públicas lideren con el ejemplo la transformación digital: “Debemos ser una administración moderna, innovadora y basada en datos. Vamos a aplicar Big Data a la gestión turística, mejorar el control de flujos y sensorizaremos espacios naturales para tomar decisiones con información precisa”.

Finalmente, Prohens ha reafirmado su compromiso con la inversión verde y el desarrollo sostenible: “Queremos convertir Baleares en un polo de atracción para la inversión verde y tecnológica. Tenemos el talento, los datos y la voluntad de ser líderes. Ahora toca trabajar para conseguirlo”.