Vox afirma que la Academia de Rafa Nadal les contactó para arreglar el aparcamiento

Vox afirma que la Academia de Rafa Nadal les contactó para presentar la enmienda vinculada a arreglar el aparcamiento de las instalaciones deportivas. Según expresa la portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas, un representante de la Academia se acercó a los despachos de Vox para trasladar "la problemática" vinculada al parking. "Es algo que han traído desde las propias instalaciones de Nadal. Lo trajeron a los despachos como traen cosas los promotores o las diferentes asociaciones interesadas en todos los temas. Nosotros lo valoramos y decidimos hablarlo con el PP", detalla Cañadas.

Cabe señalar que Vox ha colado una enmienda en el decreto de vivienda para arreglar el aparcamiento de la Academia de Rafa Nadal. Los ultraderechistas han aprovechado la nueva normativa urbanística para solventar los problemas de drenaje de agua de la Academia con la incorporación de una nueva parcela de 3.500 metros aproximadamente. Una propuesta que cuenta con el benéplacito del PP.

"Estamos abiertos a que nos invite"

Asimismo, Vox asegura que no ha hablado con Rafa Nadal ni le conoce aunque muestra su disposición a que el propio tenista les invite a visitar el recinto deportivo. "Estamos abiertos a que nos invite a sus instalaciones. Ya que hemos presentado esta enmienda no hay ningún problema en que nos haga un recorrido y poder verlo que nos gustaría mucho", destaca Cañadas. La portavoz de los de Abascal insiste en que esta enmienda se presenta para solucionar el problema de drenaje e inundaciones que sufren las instalaciones del tenista. En el caso del PP, el portavoz Sebastià Sagreras afirma que los populares darán apoyo a la medida presentada por Vox para hacer obras frente a "las inundaciones" del parking.

Més carga contra la enmienda

Por su parte, desde Més per Mallorca cargan contra la propuesta al considerarlo "urbanismo a la carta para beneficiar a la familia Nadal". El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, determina que su grupo votará en contra de la iniciativa. "Me llama la atención que la familia Nadal ahora busque a Vox para presentar las enmiendas que le interesan, es un cambio. Lo que no se vale es hacer leyes para permitir a alguien en concreto hacer aquello que el resto de mortales no podemos hacer y que si queremos hacerlo tenemos que acudir a nuestro ayuntamiento para pedir una modificación del planeamiento urbanístico", argumenta Apesteguia.