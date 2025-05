Estos son los vídeos de los centros educativos premiados en el certamen 'Ho duc a la sang'

El colegio Pius XII de Palma ha ganado el primer premio del certamen de vídeo 'Ho duc a la sang', convocado por el Institut Balear de la Joventut (IBJove) y la Fundació Banc de Sang i Teixits, y en el que el IES Son Pacs de Palma y la Escola d'Art d'Eivissa han obtenido el segundo premio y La Salle de Inca, el tercero.

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales ha informado que el vídeo 'La sang és vida', realizado por las alumnas del Col·legi Pius XII Olga Puigferrat, Jinane Takahrifa y Graciela Zurita, ha resultado ganador del primer premio en el certamen 'Ho duc a la sang', que convoca la Fundació Banc de Sang i Teixits y el IBJove, a través del Carnet Jove. Este premio está dotado con 1.000 euros.

Los segundos premios, dotados con 500 euros cada uno, han sido para 'Jo donaré sang', de primero de ESO del IES Son Pacs de Palma, y para 'Sangre' de la Escola d'Art d'Eivissa.

Finalmente, los terceros premios, dotados con 250 euros cada uno, han sido para 'Un fil de vida', del Col·legi La Salle d'Inca, y para 'Fa mal, però...', del mismo centro.

En esta edición han participado un total de 26 vídeos, de cinco centros educativos, que han sido realizados por 76 jóvenes y sus respectivos profesores.

El jurado estaba formado por la técnica del Carnet Jove del IBJove Victoria Solera; por la jefa de Comunicación y Marketing de la Fundació Banc de Sang i Teixits, Eva Gómez; por el diseñador gráfico de la Fundació Banc de Sang i Teixits, Antoni Martorell; la directora gerente del Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB), Diana De la Cuadra; el profesor del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag) Manuel Aguilera; la directora de Comunicación Corporativa y Medios Digitales de IB3, Marisa Candia, y la representante de Carnet Jove Maria del Pilar Payeras.

Concienciar de la donación de sangre a los jóvenes

El certamen se enmarcaba en una campaña de concienciación de las consellerias de Familias y Asuntos Sociales y de Salud que tenía el objetivo de transmitir a los jóvenes la importancia de la donación de sangre en la salud pública dado que sólo el 16% de las personas que donaron sangre en 2023 en Baleares eran jóvenes de entre 18 y 30 años. Con la campaña se pretendía promover valores como el altruismo y la solidaridad y transmitir a los jóvenes la importancia de la donación de sangre en la salud pública.

Los siguientes finalistas, junto con los ganadores, formarán parte de un banco de vídeos para concienciar sobre la donación de sangre: 'Imagina que...', del IES Nou Llevant (Palma); 'Fil vermell', de la Escola d'Art d'Eivissa (Ibiza); 'No hi perds', de La Salle de Inca (Inca); 'Dona sang (D. A.)', de Pius XII (Palma); 'La sang, un recurs escàs', de Pius XII (Palma); 'Rap, dona sang', de Pius XII (Palma); 'Dona sang (F. i M.)", de Pius XII (Palma); 'Dona sang, mai saps quan la pots necessitar', de Pius XII (Palma); 'Promoure la donació de sang', de Pius XII (Palma); 'Entrevista donació de sang', de Pius XII (Palma); 'Tots sou importants', de La Salle Inca (Inca); '15 minuts', de Pius XII (Palma); 'Mites i preguntes sobre la donació de sang a hospitals', de la Escola d'Art d'Eivissa (Ibiza); 'Fes-ho encara que sigui per un entrepà', Escola d'Art d'Eivissa (Ibiza); 'Amb una part de tu, un futur sencer per a tots', de Pius XII (Palma); y 'La mà ajudant, també és un donant', de La Salle de Inca (Inca).

