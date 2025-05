Pódcast, vídeos o 'playlists' para tomar conciencia ante la moda rápida o la ansiedad por culpa del cambio climático

En un mano a mano, Magdalena Ramis, profesora de Biología del IES Ramon Llull, de Palma, y su alumna Valentina Carvajal, de primero de Bachillerato, resumen su experiencia en un programa educativo ambiental desarrollado por Grupo Iberostar y la Fundación Cleanwave en Mallorca. "Hemos participado con cinco proyectos", dice la docente. "En el nuestro –cuenta Valentina – hemos hecho un vídeo y un póster divulgativos enfocados a 6.º de primaria sobre cómo el cambio climático afecta a la salud física y mental". "Provoca estrés y ansiedad en nosotros y en los animales", apostilla la futura estudiante "de Medicina". "Hemos perdido clases, pero ha merecido la pena", dice la bióloga.

"Ha sido complicado compaginarlo", reconoce Valentina, con el día a día del instituto, pero lo hemos podido hacer con ayuda de expertos y de Cristina" Simarro, coordinadora de Educación de la Fundación Iberostar.

Este martes ha culminado el trabajo llevado a cabo en seis Institutos de secundaria que han participado en el programa educativo The Wave Generation, iniciativa llevada a la práctica por la Fundación Iberostar y la Fundación Cleanwave. A lo largo del curso 2024-2025 han participado 180 estudiantes de seis centros docentes de Mallorca que han desarrollado 32 proyectos con ayuda de una treintenta de expertos. Se han llevado a cabo en los IES Ramón Llull (Palma), Llucmajor (Llucmajor), Bendinat (Calvià), Arenal (Arenal), Clara Hammerl (Port de Pollença) y el Baltasar Porcel (Andratx). En un encuentro celebrado en el hotel Iberostar Waves Cristina, en Playa de Palma, mostraron parte del trabajo realizado.

Alejandro Borrás, director de la Fundación Iberostar, en la presentación del programa educativo para estudiantes de secundaria en Mallorca. / Iberostar

A través de pódcast, vídeos, teatro, títeres o cuentos han desarrollado diferentes iniciativas para concienciar sobre los estragos de la moda rápida, el peligro que corren los caballitos de mar, la ansiedad que provoca el cambio climático o la relevancia de la agricultura ecológica, entre otras temáticas. "Fuimos a la playa a recoger plásticos y colillas, nunca imaginé que se podían recoger tantas en cinco minutos", reconoce Valentina.

"Empoderar a los jóvenes"

"Queremos empoderar a los jóvenes con el entorno", además de "transformar los destinos para hacerlos más resilientes", explica Alejandro Borrás, director de la Fundación Iberostar, sobre el objetivo de este programa piloto. "Queríamos que fuera participativo, por eso hay muchos expertos". A los estudiantes les mostraron a inicio de curso diferentes temáticas para que eligieran. "Han tenido total libertad para investigar y utilizar las herramientas digitales". Así, por ejemplo, en el IES Llucmajor gracias a uno de los proyectos sobre agua hay una playlist de canciones que dura cuatro minutos, los que debe durar una ducha sostenible.

Con una lista de canciones de cuatro minutos en el IES Llucmajor enseñan cuánto ha de durar una ducha

El programa The Wave Generation continuará. A los seis centros participantes se quieren sumar otros cuatro. "El objetivo –apunta Borrás – es llegar a doce institutos y 300 alumnos en el próximo curso académico". Y los planes de Iberostar pasan por seguir en Canarias y después en el Caribe.

"Se empoderan tanto que se motivan, hay muchos que ahora quieren ser biólogos" Pilar Gómez — Fundación Cleanwave

Este tipo de iniciativas es necesario que se hagan "a largo plazo, de septiembre a junio, y que se implique la comunidad, con salidas a centros de investigación marina, etc.", sostiene Pilar Gómez, coordinadora de programas educativos de Cleanwave, quien va desgranando algunos de los proyectos de los estudiantes, como el centrado en especies invasoras como el cangrejo azul en el Parque Natural de s'Albufera de Mallorca. "Han hecho un póster y una web y s'Albufera los van a incluir en su centro de formación". "Se empoderan tanto que se motivan, hay muchos que ahora quieren ser biólogos", asegura Goméz. Resalta, además, que "han participado muchísimas entidades", entre ellas Llanatura, que manufactura en Mallorca la lana de ovejas, los payeses de Apaema, Palma Aquarium...

"No tenía conciencia con la ropa"

Martín Oliver, estudiante de 1º de bachillerato científico del IES Llucmajor, explica su colaboración en el proyecto sobre moda sostenible sorprendido por "los litros de agua que se utilizan para hacer un pantalón". "Hemos hecho un pódcast con temas como el greenwashing y las empresas que dicen que son sostenibles cuando lo son poco. Si en lugar de comprar un pantalón de 15 euros compras uno de calidad y sin químicos que dure... aunque el problema es que la gente no se puede permitir uno de 200 euros, pero se puede comprar uno de segunda mano", razona. "Me ha encantado, compramos mucha ropa que luego se queda en el armario, no tenía conciencia".

Sobre la agricultura ecológica para comercios y consumo propio ha versado el pódcast en el que ha participado Valentino Rettori, de 3º de ESO del IES Bendinat. "Hicimos entrevistas y todos nos dijeron que volverían a ser agricultores".

"Me da tranquilidad que esta generación va a proteger la posidonia" Marcial Bardolet — Responsable de vigilancia de posidonia en Baleares

Marcial Bardolet, cofundador de Mediterranean Posidonia Network (MPN) y responsable de la vigilancia de la posidonia en Baleares, ha colaborado con los IES Arenal y Bendinat. Valora que el programa de The Wave Generation es "una oportunidad para dar continuidad a los proyectos y entrar en los centros de enseñanza" porque "de la Conselleria tenemos que tocar tierra".

"Me da tranquilidad que esta generación va a proteger la posidonia", confía Bardolet. "Hemos viajado mucho y solo un 1 % en el Mediterráneo sabe lo que es la posidonia, ni en Túnez, ni Turquía, ni en Grecia y solo un poco en Francia. Pero ya se nota la conciencia en Baleares y en la gente de esta edad".