Jueces del TSJB refuerzan las salas penales de la Audiencia para paliar el colapso

El presidente del TSJB, Carlos Gómez, ha comparecido esta mañana ante el Parlament para explicar los datos que recoge la memoria judicial del año 2025, que refleja un aumento de los casos que deben resolver los jueces y el enorme colapso que sufre la justicia de las islas debido, sobre todo, a la falta de magistrados y de medios.

Gómez se refirió al problema que sufren en estos momentos las secciones penales de la Audiencia Provincial, en especial la Sala Segunda, que debido a la carga de trabajo que está asumiendo está señalando juicios para dentro de cuatro años, es decir, para el año 2029. Aunque el problema viene de lejos, la situación no era tan grave como lo está siendo en estos momentos. El magistrado confirmó la noticia publicada en este periódico, que se refiere a que el TSJB ha propuesto, como medida para paliar el problema, que este tribunal penal se dedique desde ahora y hasta final de año únicamente a celebrar juicios, dejando congelada la otra función de resolver los recursos que llegan a la Audiencia procedentes de otros juzgados. El magistrado resaltó que se trata de un proyecto, pero que todavía ni siquiera se ha aprobado, ya que está pendiente de que la presidenta de esta Sala, la jueza Samanta Romero, presente un informe y detalle hasta dónde alcanza el caos que se está viviendo y las posibles soluciones que se pueden adoptar.

Mientras se busca una solución a este grave problema de retraso, ya que la cúpula judicial de Baleares es muy consciente de la mala imagen pública que transmite la justicia, el TSJB ha adoptado una medida urgente. Dos magistrados de la Sala de lo Penal acudirán “al rescate” de la Audiencia y se dedicarán, sin ninguna recompensa económica a cambio, a resolver casos. Su función será limitada. Estos jueces no podrán intervenir en ningún juicio, ya que la sentencia que se dicte puede ser recurrida y el caso recaería ante el TSJB. Estos dos magistrados no podrían intervenir en dicha apelación, lo que el problema que sufre la Audiencia se trasladaría después al TSJB. Por ello, solo resolverán apelaciones que se presenten ante la Audiencia.

Gómez quiso explicar a los diputados de Baleares que la Justicia en Baleares ha sido históricamente una administración que no ha contado con los medios necesarios para garantizar su funcionamiento. “El retraso se convierte en injusticia y no cumple con la función encomendada a la Justicia”. El magistrado quiso transmitir a los políticos que los “jueces de Baleares no tenemos recursos. Tenemos autoridad, pero no tenemos poder”, resaltó.

Refiriéndose a las cifras que reflejan la difícil situación que atraviesa la administración judicial detalló que en estos momentos los juzgados arrastran más de 111 mil casos por resolver, a pesar de que los jueces aumentaron el año pasado su capacidad de resolver más asuntos que el año anterior. “Detrás de cada caso se esconde una persona. Se habla mucho de las listas de espera en sanidad, pero nadie habla de las esperas en la justicia”, señaló el magistrado, que calculó que “alrededor de unas 200 mil personas en Baleares están pendientes de una resolución de un juez”.

En su exposición la máxima autoridad judicial de las islas explicó que el principal colapso se produce sobre todo en la jurisdicción civil, que el año pasado sufrió un aumento del número de demandas que se presentaron en los juzgados. Los litigios de consumo, los pleitos por la contratación bancaria y las demandas contra las aerolíneas por los retrasos en los vuelos son los tres asuntos que más llenan las estanterías de estos juzgados civiles. “Nadie podrá decir que los jueces de Baleares no trabajamos, porque el año pasado aumentamos el número de resoluciones, pero entiendo que el retraso que sufren los juzgados provoca una gran preocupación en la ciudadanía”.

Carlos Gómez señaló que en Baleares se necesitan “más jueces que juzgados”, ya que el embudo precisamente se produce por la falta de magistrados que puedan resolver los casos. Mostró su esperanza en que la reforma de la llamada Ley de Eficiencia, que supone una nueva reorganización de los juzgados, ayude a paliar esta situación de colapso, pero volvió a recordar que el porcentaje de jueces en España está muy por debajo de la media europea, a pesar del dinero que se dedica a esta administración. “En España se gasta más en justicia que en el resto de Europa, pero no se gasta en jueces”, señaló Gómez, afirmando que solo en los juzgados de primera instancia de Baleares, que cuenta con 20 jueces, “se necesitan otros 16 más para dar respuesta a todas las demandas que se presentan”.

“Así no se puede seguir”, señaló el juez, que se mostró confiado en que está reorganización mejore la situación. Esta reforma permite nombrar a un juez, sin la necesidad de crear todo un juzgado.

Agarrándose a la realidad del sistema judicial de las islas que reflejan los datos de la memoria Gómez volvió a recordar que “necesitamos 40 jueces”. Sin embargo, señaló que los magistrados “no quieren venir a trabajar a Baleares” y que los que vienen es porque es el único destino que les queda. Es decir, vienen obligados. El alto precio de la vivienda y el encarecimiento del nivel de vida les lleva, según el magistrado, a aceptar otros destinos a la primera oportunidad que se les plantea. Lo mismo ocurre con los funcionarios, que malviven en las islas con el sueldo que cobran, por lo que es muy difícil conseguir una estabilización de las plantillas de los juzgados. Gómez aprovechó que se dirigía a los políticos para pedir un aumento del plus de la insularidad.