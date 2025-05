Una rotonda, 20 bicis y la autopista: turistas desorientados en Mallorca, un habitual de las carreteras

Una escena tan surrealista como representativa de los excesos y confusiones del turismo en Mallorca se ha viralizado en las últimas horas: una veintena de turistas en bicicleta aparecen en vídeo aparentemente intentando acceder a la autopista desde una rotonda, generando estupor, memes y debate en redes sociales. La cuenta de Instagram @mallorcaviral, conocida por documentar situaciones insólitas en la isla, ha sido la encargada de difundir el clip, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y comentarios en apenas unas horas.

En el vídeo, acompañado por la icónica canción de Grand Theft Auto (GTA), se ve a un grupo numeroso de ciclistas –presumiblemente turistas extranjeros– en una rotonda mallorquina desde la que se accede a varias salidas hacia autopistas. Aunque finalmente no llegan a incorporarse a la vía rápida, las imágenes muestran la confusión general del grupo, parados en mitad del asfalto mientras deciden por dónde continuar. El momento ha dado pie a todo tipo de reacciones: desde el humor hasta la crítica.

Reacciones entre el meme y la indignación

“No es normal esto”, comentaba un usuario, mientras otros ironizan con frases como “Estos no han ido a la autoescuela” o “Y a mí no paran de ponerme multas”. Aunque el vídeo se toma en clave de humor, muchos lo ven como un nuevo reflejo de los efectos del turismo masivo y la desinformación entre visitantes. La presencia de grandes grupos de cicloturistas, muchas veces sin guía o desconocedores del terreno, no es nueva en Mallorca, una isla donde el ciclismo es una actividad muy popular entre viajeros europeos, especialmente alemanes y holandeses.

Este tipo de escenas, cada vez más frecuentes y difundidas por redes, ponen sobre la mesa la necesidad de mejoras en planificación urbana, normativa y concienciación para evitar accidentes y situaciones que, aunque puedan parecer cómicas, también ponen en riesgo la seguridad vial. Por ahora, lo único que parece claro es que estos ciclistas no llegaron a la autopista... pero sí a las redes. Y a lo grande.