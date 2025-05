CEU San Pablo, sobre su desembarco en Mallorca con Medicina y otros títulos sanitarios: "Vamos donde vemos oportunidades de formar alumnos"

Hace dos semanas el Govern anunció que autorizaba la adscripción del hasta ahora desconocido Centro Universitario Beato Luis Belda, con sede en Palma, a la universidad privada San Pablo CEU. Esta histórica entidad privada lleva años creciendo en títulos y centros, expandiéndose por la península a través de diferentes sedes (Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña...) y ahora prepara su desembarco en Mallorca "lo antes posible" con seis títulos de la rama de la Salud, empezando por Medicina. ¿Por qué Baleares? "Vamos donde vemos oportunidad de formar alumnos y donde creemos que podemos ser útiles".

Así lo han explicado fuentes oficiales de CEU San Pablo a este diario. La aprobación de esta adscripción y los títulos anunciados (todos de la salud, cinco de ellos ya ofertados en el archipiélago) generó cierta sorpresa en Baleares, aunque desde la institución señalan que hace más de un año y medio que trabajan para poder abrir este nuevo campus en la isla.

La propuesta que ha conseguido el visto bueno del Govern (y que sigue ahora su periplo por los correspondientes organismos nacionales) habla de seis titulaciones: Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología y Farmacia. La UIB ya ofrece cinco de estos títulos de forma directa (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Farmacia), mientras que Odontología lo oferta ADEMA, centro privado adscrito a la Universitat que está en trámites para convertirse en la Universidad de Mallorca, el primer centro universitario privado independiente de Baleares. De prosperar los planes del CEU San Pablo, Baleares pasaría a tener así tres opciones para estudiar Enfermería: la de la UIB (la única pública), la del CESAG (centro privado adscrito a Pontificia Comillas, que ofrece estos estudios desde 2022 en convenio con Quirónsalud) y la del CEU San Pablo.

Medicina ahora mismo solo se oferta en la UIB, pero en el horizonte están ahora las opciones del CEU San Pablo y de la Universidad de Mallorca que impulsa ADEMA. A este proyecto le ha surgido ahora un obstáculo al que no se enfrenta el CEU, que se ha decantado por la fórmula de la adscripción (creando un centro ad hoc con sede en Palma) para aterrizar en Mallorca, mientras que ADEMA, al elegir constituirse como universidad privada independiente, ahora ha de superar la ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la apertura de nuevos centros universitarios privados que no cumplan unos mínimos de calidad (más sobre este debate). ADEMA inició los trámites de la Universidad de Mallorca antes de que se aprobaran estos nuevos criterios, pero el Gobierno pretende ahora que también le afecten y aún está por ver cómo acaba el proceso.

¿Por qué decantarse por titulaciones que ya se imparten aquí? Desde el CEU San Pablo argumentan que han elegido los títulos de salud porque es el área en la que son más fuertes. Su gran apuesta es Medicina (aquí y en otros campus de la institución en el resto del país, donde quieren implantarla próximamente, como CEU Fernando Herrera de Sevilla y CEU Abat Oliba de Barcelona). La sede de Mallorca quieren que arranque con Medicina (en castellano y también en modalidad bilingüe en inglés) lo antes posible, asumiendo lo lenta que es la tramitación para iniciar todo estudio universitario en España y la dificultad añadida que suponen los estudios de Medicina (en cuanto a autorizaciones, y también por instalaciones, gestión de las prácticas...). La elección de Medicina, según se explica desde el CEU San Pablo, también viene motivada por la necesidad endémica de profesionales y la pretensión de ser un colaborador a nivel educativo y sanitario.

Desde la UIB, el rector Jaume Carot (que dijo haber sido informado previamente por el Govern de la aprobación de este proyecto de universidad privada) aseguró no estar preocupado por la aparición de esta nueva universidad privada al entender que no competirán directamente por el alumnado, dado que los alumnos con notas más altas se quedarán en la pública y a los que no les dé la nota irán a la privada. En cuanto al caso concreto de Medicina (cuyo decano ya tiene problemas a día de hoy para 'colocar' a los estudiantes en los hospitales y centros de salud para hacer las prácticas), Carot señala que el Govern le ha garantizado que el alumnado de la UIB siempre tendrá prioridad.

¿Qué es CEU San Pablo? ¿Quién fue Luis Belda que da nombre al centro de Mallorca?

CEU San Pablo forma parte de la institución educativa privada con más alumnos de toda España, una fundación sin ánimo de lucro fundada en 1933 por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). La Fundación cuenta con 25 centros docentes donde se imparten más de 200 enseñanzas oficiales, que abarcan desde la Educación Infantil hasta estudios de posgrado, e incluyendo también oferta de FP. El proyecto educativo persigue, indica la presentación en su web, servir a la sociedad formando a ciudadanos para la vida pública partiendo de "los principios del humanismo cristiano".

CEU San Pablo ha elegido el nombre de Beato Luis Belda para su centro adscrito en Mallorca / ACP

En la actualidad, posee sedes en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Castellón, Alicante, Vigo, Jerez, Elche, Sevilla, Vitoria, Valladolid y, de momento sin actividad, Palma, donde el CEU San Pablo tendrá adscrito el centro bautizado como Beato Luis Belda.

Luis Belda nació en Palma en 1901 y fue detenido y fusilado el año en que estalló la Guerra Civil en Almería (donde trabajaba como Abogado del Estado y donde cofundóel Centro de la Asociación Católica de Propagandistas) debido a sus convicciones y a su actividad en organizaciones católicas.