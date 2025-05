La Audiencia de Palma se significó como campeona en la lucha contra la corrupción, desde la prehistoria del ‘caso Calvià’ hasta las sentencias incontestadas de Andratx, Colacao o Can Domenge. El Supremo estaba tan asombrado con el flujo de condenas llegado desde Mallorca que sometió al órgano regional a una vigilancia especial.

¿Cuánto tiempo hace que la Audiencia no castiga un caso de corrupción? Es demasiado fácil pronosticar que no lo hará nunca más, desde el momento en que se convirtió en la única instancia española de su rango donde fiscales y magistradas rompieron a llorar a favor de los procesados, absueltos tras ovacionar a sus juzgadores. Desde entonces no se condena, se condecora.

La situación de la Audiencia es para echarse a llorar, por eso huyeron jueces valiosos como Xisca Ramis o Diego Gómez-Reino. Por fortuna, también es un órgano irrelevante. Sus retrasos geológicos están causados antes por querellas internas que por sobrecarga, pero importan menos a la sociedad que conflictos de tenor similar en la Universitat, el Obispado o el Real Mallorca. El drama de la gimoteante institución es que ninguno de sus miembros hallaría asiento en un tribunal presidido por Guillem Vidal.