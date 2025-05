Julián Sánchez Melgar, magistrado del Supremo, en Palma: “No se puede mirar hacia otro lado con el acoso escolar, deben impulsarse reformas legislativas”

“El acoso escolar en niños, niñas y en jóvenes es un tema que está ahí. No se detecta fácilmente, afecta a la dignidad de las personas, a la autoestima. Hay mucha crueldad. El niño que lo sufre no se encuentra a gusto en ese entorno educativo y quiere huir de él. La primera idea es marcharse. Si no, intenta autolesionarse o se suicida. Es un grave problema social. Los padres no detectan esa problemática. Y los centros escolares también deben darse cuenta de esta situación. A veces, se ponen a la defensiva porque puede acontecer una responsabilidad del centro. No se puede mirar hacia otro lado con el acoso escolar. Solo mirando de frente a los problemas podemos arreglarlos”. El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar se muestra tajante ante esta problemática.

Ayer impartió una conferencia en el Colegio de Abogados de Baleares, en Palma, bajo el título La nueva responsabilidad penal de los centros educativos por acoso escolar, junto con el abogado y profesor universitario en Madrid, Carlos Gómez-Jara. El acto fue presentado y moderado por el letrado penalista y también profesor de la UIB, Jaime Campaner. El auditorio contó con la presencia de representantes de centros educativos de la isla, el director general de Universidades, profesores de la Facultad de Derecho, abogados y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

“La integridad moral de los niños es igual que los mayores y la dignidad, también. La sociedad debe ser consciente de esta problemática, deben impulsarse reformas legislativas”, subraya el magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal, que reconoce que, de momento, con “lo que tenemos, tenemos instrumentos para tirar hacia delante”.

“Muchas veces, hay un sujeto activo plural. Son varias personas las que seleccionan a la víctima y la acosan. Entre varios, se acosa con mayor impunidad y eficacia”, alerta Sánchez Melgar.

“Puede haber también una responsabilidad penal de la persona jurídica”, en referencia al centro educativo, apunta el magistrado. Por ello, “deben imponerse protocolos de actuación”, protocolos de seguridad. “No se puede esconder el acoso escolar, no se puede mirar hacia otro lado”, insiste el juez y exfiscal general del Estado.

“Los padres deben saber también cómo actuar para detectar esta tragedia que afecta a sus hijos”, ha hecho hincapié Sánchez Melgar, que ha enumerado una serie de leyes para hacer frente al también llamado bullying. “Hay que tener una visión de conjunto. El maltrato puede ser físico, psicológico y/o virtual. Sería necesario un tipo penal específico para el acoso escolar”, ha asegurado.

El magistrado del Supremo ha recordado que uno de cada tres estudiantes es víctima de bullying, según un informe de la UNESCO.

“Es un continuo de actos, es un proceso lento de una crueldad tremenda y con efectos intimidantes de gravedad extraordinaria. Los centros escolares deben estar muy atentos. Para el niño no es fácil acudir a los profesores o a sus padres. A veces, se culpa él mismo de esta situación. La ignorancia no puede ser institucional, para no encumbrar la ley del más fuerte”, recalca Sánchez Melgar.

“Es preciso sacar a la luz el acoso escolar, los centros escolares deben implementar protocolos de prevención. Los centros pueden tener responsabilidad civil y penal”, ha añadido el magistrado del Tribunal Supremo.

Por su parte, el profesor de Derecho Penal y abogado, Carlos Gómez-Jara, se ha mostrado muy crítico. “Los que lo sufren no están aquí, los menores no tienen voz ni voto. Hay una infralitigación. El gran problema es la inmunidad de los centros escolares. La ley no prevé un régimen sancionador contra ellos”, ha denunciado.

Gómez-Jara ha detallado que el 20% de los alumnos de primaria ha declarado haber sido víctima de acoso escolar. “A los niños hay que educarles, no castigarles. Las secuelas psicológicas que padecen son tremendas. El único que puede cambiar este problema es el centro escolar”, ha apuntado. “Faltan incentivos en los colegios para el cambio. Se ha ampliado la responsabilidad penal de los colegios al acoso escolar. Ahora, se les puede imponer la condena penal. Aunque no es habitual dirigir la acción penal contra los colegios”, ha lamentado el abogado.

“Si no hay una especial concienciación, va a seguir ocurriendo. Aunque no haya ninguna persona física condenada, se puede condenar a la persona jurídica, al colegio. Si empezamos a aplicarlo, las cosas cambiarán. En este caso, el Derecho Penal no es la última ratio, es la única ratio”, ha asegurado el profesor universitario.

“Las estadísticas son peores, peores y peores. La vinculación del acoso escolar con el suicidio infantojuvenil es más que clara”, ha alertado Gómez-Jara. “Si no se hace más es porque cuesta dinero”, ha criticado. “Si cada clase tuviera un monitor antiacoso, no estaríamos aquí”, ha añadido.

Por último, el abogado ha avanzado que sería conveniente “crear un registro abierto de centros escolares condenados”, puesto que ello influiría en la decisión de los padres a la hora de escolarizar a sus hijos.