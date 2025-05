La izquierda equipara a Galmés con Munar: "Ha convertido el Consell en una agencia de publicidad"

La sombra de Maria Antònia Munar vuelve a estar presente en el actual Consell de Mallorca. Al menos esta es la percepción que tiene la izquierda, ahora en la oposición, al considerar que el presidente, Llorenç Galmés, está utilizando la institución insular para promocionarse a sí mismo.

La portavoz del PSOE, Catalina Cladera, asegura que "no tienen proyecto más allá de fotos, viajes y actos populistas para promocionar la figura del presidente" después de dos años de legislatura, afirmando que "volvemos a vivir una 'munarización' del Consell".

La dirigente socialista denuncia que los problemas de los mallorquines se han "agravado" en estos dos años de pacto entre PP y Vox: "La calidad de vida ha empeorado, se basan en pelotazos y en favorecer a los ricos, nunca por el interés general". Además, considera que existe una "falta de voluntad" para gestionar las competencias propias del Consell porque Galmés prefiere cumplir a rajatabla las exigencias de la presidenta del Govern, Marga Prohens: "Le dice vía decreto ley lo que tiene que hacer mientras usted no hace nada".

Asimismo, detalla que en cuestiones importantes como la masificación turística o la emergencia habitacional "no ha dado ninguna solución", mientras los ciudadanos de la isla "se ven expulsada de sus barrios y ciudades" y el turista disfruta "cada vez menos" de su experiencia en Mallorca: "Los trabajadores son cada vez más pobres pese a tener trabajo, las colas del hambre crean alarma, las carreteras están colapsadas de forma permanente y los mallorquines están acabando con su paciencia porque hay demasiados turistas, demasiados coches y demasiados cruceros".

"Agencia de publicidad"

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, acusa a Galmés de "no estar a la altura" de su cargo porque actúa como presidente del PP y no como presidente del Consell: "La ciudadanía está harta de ver cómo el Consell se ha convertido en un escenario de humo, anuncios vacíos y promesas que nunca se cumplen. Ha convertido esta casa en una agencia de publicidad al servicio de su interes partidista".

El dirigente ecosoberanista critica que Galmés cada semana comparece y "se llena la boca de grandes titulares, anuncios de inversiones millonarias e inversiones millonarias" cuando en realidad todo esto es "propaganda". "Tiene un problema de credibilidad porque no cumple su palabra: no ha reducido el techo de plazas ni ha tomado medidas para encarar la masificación turística o acabar con los atascos", añade.

Alzamora considera que "no hay voluntad real" de hacer política por parte del Consell, sino solo "interés en crear titulares" ante la "cobardía" del presidente ante las críticas de la oposición: "Son un gobierno bajo sospecha permanente, sustentado por el chantaje constante de Vox y apuntalado por intereses personales, mientras niega la realidad y sufrimos las consecuencias de la masificación durante décadas".

Turismo depredador

Además, apunta que el PP se dedica a poner la "alfombra roja al turismo depredador" porque han decidido abandonar "cualquier intento de regularlo o de poner límites", lo que está generando una situación muy complicada en la isla: "Los límites tienen que llevarnos al decrecimiento, pero ustedes están al lado de quienes quieren convertir Mallorca en un parque temático y no toman ni una sola medida para limitar el alquiler vacacional, además de que en las carreteras solo hay más atascos y más asfalto cuando el problema no son las carreteras sino los coches".

Ambos partidos también han criticado la decisión del Consell de aceptar la propuesta para importar la basura de Ibiza y Formentera para que sea incinerada en la isla a cambio de una inversión millonaria por parte del Govern de Marga Prohens.