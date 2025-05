Mellizas, menores y emprendedoras

Carmen y María Ordinas tienen 17 años y ya se han convertido en empresarias. Son hermanas mellizas y pese a que todavía no han cumplido la mayoría de edad han decidido compaginar sus estudios con la explotación de una tienda de material para poder montar a caballo. Su pasión por estos animales la han convertido en su profesión.

Las dos jóvenes emprendedoras llevan montando a caballo desde hace años. Su vida se desarrolla alrededor de la hípica, que es su verdadera pasión, pero han decidido dar un paso más y convertir este deporte en una posibilidad de negocio.

Las dos hermanas mellizas, que el año que viene empezarán sus estudios universitarios, explicaron que fue a finales del año pasado cuando decidieron crear una empresa. «Coincidió en que nos enteramos que una tienda que vendía material relacionado con el deporte hípico se estaba traspasando y decidimos comprarla». La tienda, situada en la barriada de s’ Escorxador, se dedica a la venta de todo el material que se necesita para poder montar a caballo. Bajo el nombre ‘Tot per ells’, se vende ropa para el jinete, equipamiento para el caballo y material para su cuidado, entre otras cosas.

«La idea de hacernos con esta tienda fue nuestra, pero somos menores y hemos necesitado la ayuda de nuestros padres. Tener una tienda abierta supone una gran responsabilidad, pero estamos dispuestas a asumirla. Además, nos hemos comprometido a no dejar nuestros estudios».

Para poder tener un negocio abierto fue necesario crear una empresa. Carmen y María así lo hicieron. Además de crear la sociedad, diseñaron un plan de negocio, porque querían tener muy claro que tipo de material querían vender y el perfil del cliente que iban a atraer con estos productos. Como expertas jinetes conocían la enorme importancia que supone este deporte para la población, porque estadísticamente Baleares es, por población, la comunidad que tiene más caballos por habitante. De hecho, hay más de ocho hípicas solo en la isla de Mallorca.

«Nos dividimos nuestras tareas. Una de nosotras se encarga más de la gestión propia de la tienda y la otra de darla a conocer a través de las redes sociales, que es muy importante para garantizar el éxito del negocio».

Mientras las dos mellizas están en clase, la tienda la atiende una empleada, que también conoce muy bien este sector de la hípica. «Estamos vendiendo productos exclusivos, que no pueden encontrarse en ninguna otra tienda de Mallorca. Nuestra apuesta inicial fue por la calidad de los productos que ofrecemos a nuetros clientes», detallan.

Las dos hermanas aseguran que este proyecto no responde a ningún capricho, sino a un compromiso serio por implicarse en un negocio, ya que son conscientes de que si no se lo toman en serio y asumen todas sus responsabilidades, las pérdidas económicas pueden ser importantes. «Los primeros meses han ido muy bien, no nos podemos quejar de las ventas. Pero aspiramos siempre a mejorar día a día».

Para las dos hermanas, este proyecto empresarial no se convierten solo «en un negocio, sino que debe ser un disfrute para ambas, para que nos ayude a aprender». Ni María, ni Carmen quieren convertirse en un referente para los jóvenes, pero recuerdan que Mallorca es una isla que te ofrece grandes oportunidades de futuro para muchas personas valientes que decidan arriesgarse.

Son conscientes de que hay muchos negocios que al final no funcionan, pero ambas hermanas consideran que si ello ocurriera, «tenemos muy claro que incluso el fracaso puede convertirse en una experiencia de cara al futuro».

Las dos empresarias se están acostumbrando al esfuerzo extra que representa estudiar el último curso de bachillerato, con dirigir una tienda tan especializada como es esta dedicada al sector de la hípica. Sin embargo, ninguna de ellas se arrepiente de la decisión que tomaron y aseguran que «con una buena organización hay tiempo para todo». Al mismo tiempo ambas hermanas creen que este tipo de negocio también ayuda a fomentar un deporte como es la hípica, a través del cual, se siente un especial cariño hacia los caballos.