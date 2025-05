Management 3.0: Así es como el liderazgo colaborativo transforma equipos y organizaciones

Algo está cambiando en la cultura empresarial, un cambio de paradigma que se está traduciendo en resultados muy potentes. Y es que el liderazgo, tal y como lo conocíamos hasta hoy se haya en proceso de transformación para dar paso a un nuevo modelo centrado en la confianza y la colaboración.

Del control a la confianza: la evolución del liderazgo

La historia del liderazgo ha transitado del management 1.0, basado en la productividad, el orden y el control, al management 2.0, centrado en procesos y calidad, y en el servicio a las personas. Estos dos modelos han dado paso al management 3.0, en el que la estructura jerárquica pierde fuerza al tiempo que ganan protagonismo el empoderamiento, la autonomía y el reconocimiento de las personas.

La formación en liderazgo y gestión de equipos ayuda a las organizaciones a adoptar un modelo de liderazgo colaborativo. / Go Consulting

“El liderazgo es tan importante que no puede quedar en manos de una sola persona, es una responsabilidad compartida”, dice Lilian Goberna, socia fundadora de Go Consulting. El management 3.0 implica construir un entorno de confianza, transparencia, empatía y gestión de errores, donde las personas se sientan reconocidas y tengan la libertad para aportar y expresar sus opiniones. En este contexto el manager 3.0 “no se centra en las personas se centra en el sistema que tiene que ser el adecuado para que las personas funcionen bien. La cultura se transforma hacia la responsabilidad compartida y la confianza”, detalla la experta.

¿Por qué apostar por el liderazgo colaborativo?

“Este nuevo paradigma nace en el sector tecnológico donde se aprecia mejor la horizontalidad”, explica Jorge Serrano, socio consultor de Go Consulting. Sin embargo, tal y como argumenta, el modelo puede aplicarse en cualquier sector con grandes beneficios para la organización. Mayor estabilidad en los equipos, más motivación, menos rotación, clientes más satisfechos, mejor clima laboral y un desempeño más alto sin necesidad de presionar; son algunos de los cambios que se experiementan cuando se decide dar el paso. Y es que tal y como señala Jorge Serrrano, “el management 3.0, cuidar a las personas, tiene un retorno en la productividad”.

El taller de management 3.0 aporta herramientas sencillas, prácticas y potentes para construir un liderazgo colaborativo. / Go Consulting

Formación en liderazgo

“No hacer nada no es una alternativa”, dice Lilian Goberna porque el management 3.0 no es una moda pasajera sino una respuesta a una nueva realidad. Numerosos estudios avalan las ventajas de este enfoque: según Harvard, el 70% del bienestar laboral depende del jefe directo. Y según datos globales, solo el 23% de los empleados se siente comprometido con su trabajo, una cifra que puede llegar al 70% si se transforma la cultura organizativa. En este sentido Goretti Tur, socia consultora de Go Consulting, subraya que “el liderazgo impacta en el clima, el clima en el desempeño y el desempeño en los resultados”.

La inestabilidad de las plantillas, la falta de conexión de los equipos o la necesidad de delegar y confiar son señales de que una organización precisa dar un golpe de timón. “Nuestro propósito es ayudar a las empresas a que su foco sea un gestión más humana”, apunta Jorge Serrano. Para conseguirlo Go Consulting apuesta por una formación en liderazgo que propicie la necesaria transformación. “Nuestra forma de trabajar es altamente participativa. Creamos entornos seguros donde se generan las conversaciones necesarias para el cambio”, explica el experto.

El taller ofrece una visión muy sencilla de cómo transistar hacia un management 3.0. / Go Consulting

Hacia un liderazgo colaborativo

Cualquier empresa, pública o privada, grande o pequeña, y de los sectores más diversos puede iniciar este camino hacia el liderazgo colaborativo. “Ser líder es muy difícil. Lo más complicado es gestionar las personas”, apunta Goretti Tur. Por ello la formación en liderazgo y gestión de equipos es altamente recomendable para las organizaciones que han entendido la necesidad de adoptar un modelo de liderazgo colaborativo.

La metodología de Go Consulting es altamente participativa, creando entornos seguros para que se produzca el cambio a un liderzago colaborativo. / .

Liderazgo y gestión de equipos: dónde formarse en Mallorca

Go Consulting cuenta con dos programas de formación en liderazgo y gestión de equipos específicos que se centran en este propósito. La metodología se basa en el “aprender haciendo”, e incluye herramientas, dinámicas reales y liderazgo desde la experiencia.

Nuevos Líderes: pone el foco en qué hacer en los tres primeros meses para construir confianza y evitar errores comunes al asumir un nuevo rol.

Management 3.0 Foundation Workshop: es un taller certificado internacionalmente que introduce herramientas clave para una gestión moderna, colaborativa y eficaz.

“La metodología del taller facilita ver por dónde tienes que ir. Aporta una batería de herramientas sencillas, prácticas y potentes. No necesitas tener un problema a resolver. El taller te da una visión muy sencilla de cómo hacerlo”, incide Goretti Tur. Cualquier persona, cualquier responsable de equipo, perfiles de gerencia y de recursos humanos... Todos ellos son adecuados para este tipo de gestión. La labor de Go Consulting se centra en llevar a cabo un acompañamiento que conduzca a una transición de rol.

El equipo de la consultora Go Consulting: Rafa Goberna, Goretti Tur, Jorge Serrano y Lilian Goberna. / .

Una consultora cercana, actual y con impacto

Además de los cursos abiertos de Nuevos Líderes y Management 3.0, Go Consulting realiza programas e intervenciones específicas, aportando soluciones a medida. Con más de 13 años de experiencia y un 70% de clientes fidelizados, Go Consulting se diferencia por su cercanía real, su enfoque emocional y su capacidad de generar relaciones de confianza duraderas. “Si ves que tu organización necesita modernizarse, te decimos cómo, te acompañamos y te damos herramientas. Trabajamos con nuestros clientes. Nuestro valor diferencial es construir rápidamente relaciones profundas de confianza”, afirma Lilian.