Condenado por acudir a Emaya y cortar el agua en casa de su expareja en Palma

Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a un hombre a seis meses de prisión y trabajos comunitarios por acudir a Emaya y cortar el agua en el domicilio de su expareja en la ciudad el pasado verano.

El acusado, de mediana edad y que carece de antecedentes penales, procedió a dar de baja el contrato de suministro de agua de la vivienda en la que él había residido con su entonces compañera sentimental. Según la versión de la fiscalía, el sospechoso llevó a cabo estos actos con la intención de perjudicar y hostigar a la víctima, de la que hacía pocos días le habían prohibido aproximarse y comunicarse con ella por orden judicial. La mujer no dispuso de suministro en casa durante un tiempo y se vio obligada a pagar 298 euros por un nuevo contrato.

El hombre reconoció los hechos hace varios días en los juzgados de Vía Alemania. Se declaró autor de un delito de coacciones en el ámbito familiar y otro de quebrantamiento de medida cautelar. Aceptó una pena de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad y seis meses de cárcel. “Sí, estoy conforme”, manifestó ante la magistrada.

La fiscalía en un principio pedía para él dos años de prisión, pero rebajó su solicitud y alcanzó un acuerdo con la acusación particular y la defensa.

Tras admitir los cargos el encausado ante la sala, la magistrada dictó sentencia ‘in voce’ y le impuso, además del medio año de cárcel y los trabajos comunitarios, la privación del derecho para la tenencia y porte de armas durante dos años y la prohibición de acercarse y comunicarse con la perjudicada por un periodo de tres años.

En concepto de responsabilidad civil, la jueza fijó una indemnización a la que tendrá que hacer frente el hombre de 298 euros, que es la cantidad que la víctima tuvo que abonar a Emaya por el nuevo contrato.

La sentencia ya es firme porque las partes personadas indicaron que no la iban a recurrir.

El acusado no ingresará en la cárcel, ya que la magistrada acordó suspenderle la pena de prisión, como había solicitado su abogado defensor y con el visto bueno de la fiscal y la acusación particular, por un periodo de dos años en los que no podrá volverá a delinquir. Además, el sospechoso deberá cumplir con la orden de alejamiento, pagar la responsabilidad civil en un mes y participar también en un programa formativo de igualdad de trato y no discriminación.

Agosto de 2024

Los hechos se remontan a la mañana del pasado 5 de agosto de 2024 cuando el hombre acudió a las dependencias de la empresa municipal Emaya y procedió a dar de baja, a través de la oficina virtual, el contrato de suministro de agua de la vivienda en la que actualmente residía su excompañera sentimental en Palma. En este domicilio había vivido de forma conjunta la pareja hasta que se separaron.

La acusación pública mantiene que el acusado actuó de esta manera para hostigar y perjudicar a la mujer, quien se vio obligada a llevar a cabo un nuevo contrato por el que tuvo que pagar 298 euros, ya que se quedó sin agua durante un tiempo.

El sospechoso protagonizó estos hechos, pese a conocer que días antes, el 29 de julio de 2024, un juzgado de Palma acababa de acordar una orden de protección en favor de la víctima, que le prohibía acercarse y comunicarse con ella.