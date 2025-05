El acuerdo PP/Vox en el Consell, lejos de cumplirse

El Grupo Socialista del Consell de Mallorca ha constatado en un detallado informe la «grave inacción» del equipo de gobierno formado por el Partido Popular y Vox. Tras dos años de legislatura, el balance que presentan es contundente. Analizado uno por uno, más del 80% de los compromisos firmados en el acuerdo de gobernabilidad entre ambas formaciones no se han cumplido o, directamente, se han contradicho.

De los 183 puntos recogidos en el pacto de gobierno, solo 37 han sido ejecutados (20,2%). Por el contrario, 128 continúan sin aplicarse (69,9%) y 18 han sido incumplidos de forma «flagrante», con decisiones que van en sentido opuesto al compromiso firmado (9,8%).

Servicios Sociales

El área de Servicios Sociales, que debería ser una prioridad en tiempos de crisis y vulnerabilidad, según el conseller insular Javier de Juan, es una de las más afectadas. En el documento, denuncia que no solo no se han cumplido compromisos esenciales como la creación de centros terapéuticos para salud mental o infraestructuras para la atención a menores, sino que incluso se han cerrado recursos existentes, como centros de día en Cala d’Or, Calvià o Badies. Proyectos de gran envergadura como la reforma de Bonanova o la Llar d’Ancians siguen sin iniciarse.

Movilidad

Las promesas de mejorar la red viaria insular, fomentar el transporte público o ampliar los carriles bici han quedado «en papel mojado», denuncian. No se han ejecutado planes relevantes, y los pocos movimientos registrados han apostado por un modelo «desarrollista obsoleto, centrado en ampliar carreteras en lugar de priorizar la sostenibilidad». «Han ignorado por completo los compromisos con la seguridad viaria, no han actuado sobre los tramos de alta siniestralidad, y no han cumplido con la promesa de buses lanzadera a la UIB», detallan los socialistas. Tampoco se han creado aparcamientos disuasorios, y la movilidad sostenible ha desaparecido del discurso oficial.turismo.

Turismo

El informe denuncia que el Consell ha centrado todos sus esfuerzos en promoción turística exterior, «sin planificación, sin objetivos y sin análisis de impacto». «Se prometió reformular la Fundación Mallorca Turisme como centro de inteligencia turística, y no se ha hecho absolutamente nada. No hay innovación ni se ha dado apoyo real a los municipios». Más grave aún, según el documento, es que el Consell ha validado plazas turísticas que el anterior gobierno había suprimido para combatir la masificación. También se han ignorado compromisos como el plan de reconversión de zonas maduras o la coordinación institucional en el ámbito turístico.

Medio Ambiente

«El balance ambiental tampoco mejora. No se han desarrollado nuevas políticas contra el cambio climático, no se ha actualizado la gestión de residuos, y se ha paralizado la aplicación de la Ley de la Serra de Tramuntana, patrimonio mundial de la UNESCO», lamentan. Además, la concesionaria de incineración ha recibido 62 millones en subvenciones mientras se reanudan importaciones de residuos desde otras islas como Ibiza o Formentera.

Juventud

En cuanto a juventud, la crítica es aún más dura: «Han reducido el área a una agencia de ocio y viajes, ignorando cuestiones clave como emancipación, formación, participación y empleo». Tampoco se han habilitado bibliotecas con horario ampliado ni se han puesto en marcha ayudas a jóvenes creadores o agricultores. Destaca como una de las principales acciones el viaje a la nieve pagado con fondos públicos.

Transparencia

La crítica de los socialistas también alcanza el terreno de la organización interna del Consell. A pesar de haber prometido más eficiencia y transparencia, el gobierno PP-VOX «ha hecho lo contrario»: los portavoces de ambos partidos se han subido el sueldo hasta en un 75%, acumulando funciones y jornadas laborales al límite de lo permitido. Tampoco se ha hecho nada respecto a la simplificación administrativa ni a la digitalización de procesos. «Ni rastro de la carpeta digital única que prometieron, ni medidas reales para facilitar la relación con los ayuntamientos. La transparencia es inexistente, especialmente en lo que respecta a dietas, viajes y gastos de representación», lamentan. «Es un gobierno que ni gobierna, ni cumple. Los dos primeros años de legislatura del pacto PP y Vox suponen una legislatura perdida para Mallorca, marcada por la parálisis y la propaganda».