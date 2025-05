Los agentes de la propiedad cifran en menos de 100 los pisos en alquiler de Mallorca que no llegan a los 1.000 euros mensuales

Las viviendas de Mallorca que en estos momentos están en el mercado del alquilery que se ofrecen por menos de 1.000 euros al mes no llegan al centenar, según las estimaciones del presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José Miguel Artieda, que además hace una advertencia adicional: algunos de los inmuebles que aparecen en las páginas web son ‘infraviviendas’, al no alcanzar los 25 metros cuadrados. De esta lista se descartan algunos inmuebles que se catalogan como residenciales y que en realidad no deberían entrar en esa categoría.

El representante de los API subraya que el mercado mallorquín del alquiler está actualmente en mínimos, con una cifra bajísima de viviendas que se muevan por debajo de los 1.000 euros mensuales. Sobre este punto, pone de relieve que las que se ofrecen dentro del programa Lloguer Segur, que el Govern subvenciona rebajando un 30% el precio de mercado, nada más publicitarse reciben una avalancha de peticiones, dejando a los API que actúan como intermediarios «al borde del infarto».

Problema estructural

Lo grave, lamenta el presidente del colegio de agentes de la propiedad, es que la situación no tiene visos de mejorar una vez concluya la temporada turística y algunos trabajadores de este sector retornen a sus comunidades autónomas, ya que este problema se ha convertido en estructural. De este modo, advierte que la situación se ha vuelto inasumible para colectivos como el de los jóvenes, salvo que se recurra a la opción de compartir piso con otras personas.

José Miguel Artieda, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears / B. Ramón

Analizando las escasas viviendas de Mallorca que se ofrecen en las webs inmobiliarias por menos de 1.000 euros al mes, se confirma la presencia de residencias que no alcanzan los 25 metros cuadrados (lo que las convierte en infraviviendas, según destaca José Miguel Artieda) y que se anuncian como ‘estudios’, al igual que algún semisótano.

Hay otro aspecto que el presidente del colegio de los API pone de relieve, y es que en una gran parte de esas ofertas por debajo de los 1.000 euros mensuales no consta el certificado de eficiencia energética. Sobre este punto, recuerda que sin ese requisito esas ofertas de alquiler no pueden ser publicadas y se arriesgan a ser objeto de sanción. Igualmente, una buena parte son de una sola habitación y en algunos casos sin muebles. Y pese a ello, se reclaman rentas por este tipo de inmuebles que se mueven entre los 700 y los 950 euros mensuales.

Si se pone la lupa solo sobre Palma, que es municipio que registra una mayor demanda, la práctica totalidad de la oferta por menos de 1.000 euros corresponde a viviendas de una sola habitación.

El drama de los jóvenes

Artieda pone de relieve que los salarios más bajos suelen corresponde a los jóvenes, a los que les resulta inviable hacer frente a un alquiler, por ejemplo, de 800 o 900 euros al mes.

Eso explica que la única solución viable para una buena parte de ellos es optar por una residencia más cara, por encima de los 1.000 euros mensuales, pero que disponga de varias habitaciones, de forma que compartiéndola el gasto por persona se rebaje considerablemente.