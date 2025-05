La piscina junto a la iglesia de Fornalutx debería estar dentro

Mallorca no es una isla de fiar, siempre se queda a medio camino. Ahora mismo, es inadmisible el escándalo artificial montado por la piscina construida junto a la iglesia de Fornalutx, cuando lo correcto sería instalarla en el interior del templo, para mejorar así notablemente la asistencia y aceptación de los ritos. La actual configuración piscinera supone una aproximación valiosa, pero no cumple su objetivo en plenitud porque solo podrá ser utilizada en verano. Cuando se traslade a buen resguardo dentro del templo, porque nos dejaremos la piel para lograrlo, contribuirá a captar feligreses y turistas desestacionalizados, el sueño de las autoridades civiles y eclesiásticas.

Los criterios que avalan la construcción de la piscina en el exterior avalan asimismo su traslado al interior del templo, según demuestra la ejemplar tolerancia de las autoridades con esta enorme pila bautismal. El Consell la autorizó sin contemplaciones como acostumbra, y archivará la denuncia interpuesta con igual diligencia, tras comprobar que la dimensiones se ajustan para permitir la celebración de competiciones olímpicas de natación. El Obispado ha dado otro ejemplo de caridad franciscana o leonina, al abstenerse de juzgar lo que ocurre en la «propiedad de terceras personas». No sabíamos que había zonas exentas del Espíritu Santo, que fue el antecesor de los drones. El alcalde de Fornalutx minimiza que «no estamos hablando de un rascacielos», con lo que queda claro que también ampararía la interiorización de las instalaciones náuticas.

Con la piscina adosada al templo no queda clara la confirmación del sacramento (¿no será mandamiento?) de que todo recinto mallorquín es susceptible de explotación turística. Por otra parte, la piscina me parece pequeña para la ambición que debe distinguir a un municipio orgulloso como Fornalutx, aunque puede solucionarse adjuntándole cafetería, restaurante y un spa (a este paso, va a ocupar usted hasta la sacristía). Por su distancia al mar, el conjunto podría incluirse en la categoría de ‘beach clubs’ creada por el Pacto de Progreso, y que permitiría montar comercios alrededor.

Miles de personas me paran por la calle para preguntarme por qué levitan los treinta mil funcionarios autonómicos de Balears. Muy sencillo, porque cada uno de ellos recibió el 9 de mayo una carta firmada por Margalida Prohens, donde les recuerda que «entre la nómina del mes pasado y la de este, habéis visto incrementada la retribución un 2,9%, gracias a la devolución del recorte salarial que llevó a cabo el Govern anterior durante la pandemia en una decisión injusta, porque recayó sobre quienes hacéis posible el funcionamiento de esta institución con vuestro esfuerzo diario».

Hasta donde se sabe, el dinero incluido en el 2,8% no sale del bolsillo personal de Prohens, por lo que no acaba de entenderse que se apropie de una voluminosa cantidad de dinero ajeno. Sobre todo porque, tras mostrarse tan generosa a costa de otros, señala a los funcionarios que «sois dignos de la gratitud de todos los ciudadanos de estas Illes». Es decir, quienes pagan un sobresueldo considerable, por no hablar del «complemento de insularidad» (¿o es insalubridad?) que también se atribuye la presidenta, han de mostrarse agradecidos hacia quienes reciben la pasta.

Recuerde dónde no leyó antes que «Francisco Ducros es una feliz sorpresa para el socialismo palmesano». Iba retrasando la consideración meliorativa cada domingo por la presión de la agenda, y esta semana nos encontramos con el gesto de cobarde sumisión del concejal socialista palmesano a Iago Negueruela, que nunca será alcalde. Por tanto, nos corregimos sin rubor en que «Ducros sigue la tónica habitual en el socialismo local», y lo felicitamos por haber preferido ser cola de ratón a cabeza de león.

Recuerde dónde leyó antes que en la entrada por Andratx a la Vía de Cintura se producían atascos a la una de la madrugada el pasado verano. Los eruditos de la Escuela de Campos del Consell, que como su propio nombre indica no pisan la carretera del atasco perpetuo, pretendieron desmentirnos porque «lo has confundido con un accidente». Ya, por eso ahora se han quedado sin respiración y buscan con urgencia un parche para el mayor punto de estrangulamiento del tráfico palmesano, que superará a Inca, Valldemossa o Aeropuerto.

A propósito de todos los asuntos cruciales abordados en esta página (ninguno de ellos apasionante, si me lo permite), algún día habrá que enfrentarse a la evidencia de que la isla ha sido fabricada por sus indígenas. El mejor negocio de Mallorca consiste en largarse antes de que sea demasiado tarde. Nuestra sorpresa ante el colapso en curso venía anticipada por Ernest Hemingway en ‘Fiesta’:

Bill preguntó: «¿Cómo te arruinaste?»

Mike respondió: «De dos maneras. Primero gradualmente, y después de repente».

Reflexión dominical botijera: «Los robots humanoides preocupan menos que los humanos robotoides».