Margarita Socias: «Prefiero una Mallorca con hoteles a una con fábricas, ¿por qué se da esa imagen negativa?»

JS Hotels continúa su camino de cadena patrimonialista con crecimiento «sereno», explica su presidenta, Margarita Socías Fornés (Palma, 1962), en una conversación en el JS Palma Plaza, el hotel en continua ebullición de la plaça Madrid. La cadena cuenta con cinco establecimientos en Can Picafort, tres en Portocolom y uno en Port d’Alcúdia, Playa de Muro, Can Pastilla, s’Arenal y Palma. En temporada su plantilla asciende a 475 trabajadores.

¿Cómo les va con su primer hotel urbano, inaugurado en 2023?

Nos surgió la oportunidad y nos hizo ilusión. Estamos muy contentos. Es un trabajo distinto, más pausado al ser un hotel de todo el año. Los vacacionales requieren de un esfuerzo operacional importante para las aperturas y los cierres .

¿Lo adquirieron construido? ¿A quién se lo compraron?

Estaba en un 80 % de construcción. Se lo compramos a una constructora catalana que se quería introducir en el mundo de la hostelería, pero terminó desprendiéndose del producto.

¿Cómo ve la temporada?

Parece que tiene que ser similar a la de 2024. Hay muchas plazas de avión contratadas, por lo que nos dicen los turoperadores, pero queda mucho por vender aún. Por mercados, el alemán parece que se mantiene estable dentro de sus circunstancias económicas de país. El mercado inglés en estos momentos está un poco por debajo del año pasado y el francés sigue subiendo. Soy optimista, será una buena temporada.

¿Cree que los turistas se van a sujetar más el bolsillo?

La gente está empezando a repensar un poco el tema del gasto. Hasta ahora hemos vivido el efecto champán. Entre la inestabilidad económica, la subida de aranceles, la materia prima, la mano de obra, la vivienda..., todo ha conducido a una subida de precios de los hoteles y la oferta complementaria. Se ha vuelto todo muy caro, para todos.

"Hemos tenido ofertas exageradamente altas para deshacernos de algún activo y no lo hemos querido hacer", dice Socias. / Guillem Bosch

¿Por qué han seguido ese crecimiento pausado en una carrera de fondo que inició su padre?

Cuando mi padre compró el primer hotel, no sabía nada de este mundo, como casi nadie en Mallorca. Siempre quiso crecer con financiación propia y sin socios, eso requiere de mucho esfuerzo. Hemos intentado seguir esa línea de crecimiento sereno y no es fácil.

¿Cómo empezaron sus padres, Joan Socias y Catalina Fornés?

Se casaron en 1954 y compraron una casa que convirtieron en un bar en sa Pobla. Mi madre era muy buena cocinera . Trabajaron muchísimo con éxito y a mi padre le surgió la oportunidad de la compra del hotel Miramar de Alcúdia, en 1956. Allí aprendiendo lo que era el negocio. Les surgió la oportunidad de la compra de un solar en Can Picafort. Conocían la zona porque iban con sus padres a buscar algas para poner en el campo y a nadar en verano y en 1964 hicieron el hotel Sol, en el que cada habitación tenía su baño, era muy innovador entonces. Hicieron otro hotel al lado y fueron avanzando. También montaron una agencia, Viajes Can Picafort. Aún la tenemos, en Can Picafort y en sa Pobla.

«Cuando empecé a viajar a las ferias Carmen Riu y yo éramos las únicas mujeres»

Compraron el primer hotel que se abrió en Can Picafort.

Sí, el hotel Alomar. Se dice que ya estaba operativo en 1945, pero la fecha oficial es 1950. Se lo compramos a la familia Rosselló en 1976. Le pusimos Miramar, como nuestro primer hotel en Alcúdia, del que mi padre se acababa de desprender porque no le dejaban reformarlo.

Firmó su primer contrato de turoperación con Gabriel Barceló. ¿Cómo se conocieron?

Hace setenta años tenías que ir a buscar a los clientes al muelle de Palma o de Alcúdia. Mis padres vivían en el Miramar de Alcúdia y la familia de Gabriel Barceló tenía las líneas de autocar. Él conducía uno y se paraba delante de nuestro hotel para que subiera y bajara la gente. Entablaron amistad y uno de los primeros contratos que hizo don Gabriel Barceló en su operación de agencias de viaje fue con él.

¿Se le pasó por la cabeza no trabajar con su padre?

No. A mi hijo y a mí la vocación nos ha venido de forma muy natural. Yo viví en un hotel hasta los 13 años. No teníamos casa, mi padre invertía todo en los hoteles. Mi hijo aprendió a caminar en un hotel, yo era directora de uno cuando nació. Si mi hijo hubiera tenido una vocación de médico, seguramente sería médico.

¿Cómo fue desenvolverse en su juventud en un sector copado por hombres?

Cuando empecé a viajar a las ferias, con 17 o 18 años, Carmen Riu y yo éramos prácticamente las únicas mujeres, mallorquinas había muy pocas, Sebastiana Moranta… Te sentías muy sola. Se conocían entre ellos y tampoco eran muy jóvenes, de menos de 45 años no recuerdo ninguno. En Londres o Berlín íbamos en un transfer del hotel a la feria y eras la única mujer. Había caballeros que te trataban de manera protectora, estaban los que pasaban de ti, los que te trataban como un florero… Eso te curte carácter, me las arreglaba sola.

Margarita Socias, presidenta de JS Hotels, en la azotea del JS Palma Plaza, en la plaça Madrid, en Palma. / Guillem Bosch

¿Por dónde pasan los planes de su cadena?

No somos una cadena de garantizar con turoperación los hoteles, siempre hemos creído en que sea el cliente el que nos elija libremente. Continuamos con la vista puesta en la mejora y renovación del producto. Al tener muchos hoteles en primera línea todos los proyectos se alargan mucho. Mi hijo está continuamente viendo productos que salen a la venta o algunos que te ofrecen. Si hay algo interesante, la idea es seguir creciendo.

¿Siempre en Mallorca?

No estamos cerrados a nada. Cuando compramos los hoteles de Portocolom, a finales de los noventa, nadie creía en la zona.

Presidió la Agrupación Hotelera de Alcúdia y Can Picafort. ¿Por qué no siguió en el liderazgo empresarial?

No será que no me lo hayan pedido, cosa que agradezco. Me involucré para devolver al sector todo lo que me ha dado. Me lo ofreció Miquel Ramis Puiggrós [Garden]. Tuve el honor de coincidir con Marilén Pol y con Simón Pedro Barceló, al que tengo un cariño muy especial por la amistad de nuestros padres. Creo que los cargos, públicos o privados, deben ser temporales. Los mandatos no deben exceder dos periodos. Yo ya había dado lo que tenía que dar a mi sector y con mi padre ya con una edad muy avanzada tenía que estar más pendiente del negocio y la familia.

«Los cargos, públicos o privados, deben ser temporales y no exceder de dos mandatos»

¿Cómo ve la negociación del convenio de hostelería?

Siempre ha sido un referente en las islas y a nivel nacional. Lo más importante de nuestro sector son los trabajadores. Este convenio no se puede fijar solamente en parámetros de subidas de salario, sino de flexibilidad, formación, sostenibilidad, conciliación. Es la forma de fidelizar a la gente.

¿Qué hacen para sortear la volatilidad de las plantillas y las dificultades con la vivienda?

La falta de trabajadores es general. En JS se hace un plan de carrera y hacemos la mayor conciliación posible. Con la vivienda damos todas las facilidades que podemos, pero lo de que tendrán que volver a hacerse habitaciones en los hoteles yo hoy en día no lo veo. La sociedad avanza. No es factible vivir en un hotel. La gente tiene derecho a desconectar y a calidad de vida. Sobre el hotelero no tiene que recaer la responsabilidad de que no haya vivienda para el trabajador que viene de fuera. Tampoco la hay para el de aquí. Hay que hacer un plan de vivienda, legislar para poder alquilar con seguridad y dar facilidades a la gente joven.

Los hoteleros se ha revuelto contra el Govern por el decreto ley turístico. Gabriel Escarrer ha censurado a Marga Prohens por venderse por un «puñado de votos» al sector del alquiler vacacional. ¿Comparte las críticas?

En el momento en que lo dijo Gabriel lo compartí. Con el tiempo vemos que se ha hecho un gran trabajo en el sentido de querer volver a dar herramientas al sector para que siga modernizándose, también la oferta complementaria, en las zonas maduras. Se ha recuperado el espíritu de la ley de 2012. Hay muchas plazas pendientes de mejora. Nosotros aún las tenemos, por inconvenientes de ayuntamientos, de las conselleries, de Costas, y queremos seguir. Estamos muy satisfechos y lo agradecemos, igual que agradecemos que se pongan todas las herramientas posibles para erradicar la oferta ilegal. Pero creo que se ha perdido una gran oportunidad para ir eliminando las plazas en plurifamiliares. La hostelería siempre ha convivido perfectamente con el alquiler vacacional hasta que se ha desmadrado. Estropea la convivencia y quita viviendas. Pero la falta de vivienda no hay que achacarla solo al turismo. Es una falta de gestión política, igual que el tema de la masificación.

«No se puede vivir en un hotel, hay que desconectar; la vivienda no tiene que ser responsabilidad del hotelero»

¿Como vecina de Can Picafort cree que habría que decrecer en pisos turísticos?

Por supuesto, además hay mucho plurifamiliar ilegal.

También la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, explota un agroturismo ilegal.

Yo no tengo información suficiente para poder juzgar en qué situación está lo de Monjo.

¿Cómo vive esa Mallorca desbordada de turistas?

Con preocupación y tristeza. Preocupada de ver que hay gente que no sabe de qué come y con la tristeza de que den una imagen que no se atiene a la realidad que yo vivo. En todos los destinos turísticos del mundo con éxito hay momentos y zonas masificados. Todos queremos ir a la Torre Eiffel, a es Trenc, al faro Formentor, a sa Calobra. Nos tendríamos que preguntar por qué la gente que quiere trasladar esa imagen masificada de Mallorca no exige al político buena gestión. Hace veinte años no se ha crecido en infraestructuras, en cambio, tenemos 400.000 habitantes más. Hace dos días que nos hemos puesto a aumentar líneas de transporte público. ¿Estos últimos ocho años que han estado haciendo? A Mallorca no la veo peor que cualquier destino turístico, al revés, la veo mejor.

«Veo con preocupación que hay gente que no sabe de qué come»

¿Teme un efecto en los países emisores?

Al ser algo muy global será más diluido. Pero hace que a la gente de aquí no le haga ilusión trabajar en el sector. Yo prefiero una isla con hoteles que una isla con fábricas. ¿Por qué tienen que dar esa imagen tan negativa? Pongo todo mi empeño en mi personal, en hacer toda la conciliación posible. Cuando oigo hablar de reducción de jornada tiemblo para algo que tiene que estar abierto veinticuatro horas. Si no se hace con flexibilidad me parece inviable. Aquí dentro se crea un clima de que el turismo es un sector dañino. Mallorca era miserable en los años sesenta. Todos los destinos del mundo que quieren crecer rápido y dar calidad de vida a sus habitantes, si pueden crecen en turismo, hasta los del petróleo .

¿Cómo resiste una hotelera familiar a vender cuando le hacen una gran oferta?

En JS hemos tenido ofertas exageradamente altas para deshacernos de algún activo y no lo hemos querido hacer. Nada nos gusta más que coger un hotel y mejorar el producto. Por ejemplo, uno de los últimos, el Paradise, en la zona de s’Arenal, un todo incluido de estudiantes y gente de juerga que hoy en día es un hotel solo adultos, enfocado a deporte, a vida sana, no tiene nada que ver.

¿Volverá a dirigir una asociación hotelera?

No descarto nada, si llegara el momento oportuno... ¿Entra dentro de mis planes? Pues no.