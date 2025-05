Juan Salas, nuevo presidente de Mallorca Sense Fam: «Antes dábamos alimentos a familias en paro, ahora a empleados que no pueden pagar el alquiler»

Empresario y a la cabeza de una ONG, ¿cómo se llega de un mundo a otro?

Se llega por casualidad y sobre todo porque normalmente a cierta edad siempre tienes más tiempo para poder colaborar con gente necesitada.

Releva en el cargo a Catalina Aguiló, que ha estado once años al frente de la entidad, ¿es un reto añadido?

Sí, porque el listón es muy alto. Una de las cosas que yo quise es que ella continuase en la Junta, y ahora mismo es presidenta de honor de Mallorca Sense Fam por el gran servicio que ha hecho durante todos estos años.

Su objetivo es que Mallorca Sense Fam siga siendo un referente, ¿qué ideas tiene para conseguirlo?

El activo más importante que tenemos ahora mismo son los voluntarios. Son más de 100, y lo que queremos hacer es mejorar una actividad que llevamos solamente cinco años haciendo, que es el servicio a domicilio. El servicio a domicilio necesita mucha organización, mucha gente, y cada vez, desgraciadamente, se necesita más, porque los usuarios son personas mayores o con algunas discapacidades y no se pueden trasladar a nuestras dependencias. Por eso queremos que el voluntariado también lleve a cabo este servicio los miércoles.

La financiación de las ONG es un tema peliagudo. ¿Explora nuevas fuentes o modelos de ingresos para asegurar la sostenibilidad a largo plazo?

Tenemos muchas fuentes abiertas para poder tener estos recursos, porque tenemos que buscarlos en todas partes. En primer lugar, proceden de los particulares, que son socios nuestros y donantes durante todo el año. Luego está lo que conseguimos con las actividades. Hacemos conciertos, mercadillos como el de Portals, como el de Consell. Y luego hay una cosa muy importante, que son las donaciones en materia, ya que por ejemplo hay muchos supermercados, como Mercadona, que participan. Aparte contamos con las subvenciones de la Administración, como pueden ser las del Govern balear, del IMAS [Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales] en particular, y también del Gobierno central con el 0,7 % del IRPF. Esto es muy importante, porque hace ya dos o tres años que los alimentos directos de Europa dejaron de llegar y se delegó en el Gobierno central económicamente.

La emergencia habitacional que vive Mallorca está incrementando el sinhogarismo y la gente con pocos recursos. ¿Estamos en un momento delicado para entidades como esta?

Sí, lo hemos notado, sobre todo porque antes los beneficiarios de los alimentos que entregamos eran familias en las que casi todos los miembros estaban en paro, pero ahora estamos viendo familias que no venían nunca y que están trabajando, pero no tienen ingresos suficientes para pagar, por ejemplo, el alquiler o asumir los precios de la cesta de la compra. Esto ha hecho que la ONG baje la exigencia para que se pueda entrar en ella. También nos hemos dado cuenta de que antes venían familias de varios miembros. Solían venir los padres con los niños, y ahora hay familias monoparentales, de una o dos personas, que también están teniendo dificultades para poder llegar a final de mes.

¿Han notado un incremento de la demanda de ayuda en la sociedad mallorquina?

Más que la sociedad mallorquina, destacaría que hace cinco años, el primer demandante era español, mientras que ahora viene más gente migrante, sobre todo cubanos, venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Y esto quiere decir que en estos países las dificultades son mayores, y vemos la reagrupación de las familias, es decir, alguno de los miembros de la familia estaba en Mallorca y el resto de la familia va llegando a la isla, pero lo hace con menos medios que los que tenía en su propio país. Hay que destacar que a partir de abril y mayo las demandas van bajando, porque la gente consigue trabajo de temporada y son los primeros que son francos y no vienen a pedir ayuda, lo que nos permite dar respuesta a otras familias. Nosotros normalmente tenemos entre diez y veinte familias en lista de espera, pero es verdad que no suelen esperar más de un mes o dos para entrar, así que vemos que hay una rotación.

¿Qué hay de la pobreza infantil en la isla? ¿La situación actual les está haciendo plantearse nuevas campañas para los más pequeños?

Sí, sobre todo porque la alimentación y los productos infantiles son mucho más caros que los normales, y por lo tanto el gasto es mayor. Las propias familias se dan cuenta y nos piden ayuda en este sentido.

Las personas mayores también son parte de la ciudadanía afectada por el aumento de precios generalizado, ¿lo están notando?

Sí, porque normalmente las pensiones de las personas mayores son bastante limitadas. Las exigencias o las demandas de productos que tienen también son más específicas, porque a veces no pueden comer de todo, por alguna enfermedad o particularidad, y se ven obligados a pedirlos en sitios de beneficencia. De hecho uno de los proyectos que tenemos es ampliar la entrega a domicilio de alimentos y productos a estas personas. Tenemos dos furgonetas, ahora mismo a lo mejor se hacen veinte o treinta entregas y necesitamos al menos duplicarlas. Como nuestro mayor activo son los voluntarios, nuestra prioridad ahora es aumentar su número.

¿Tienen recursos suficientes para atender la alta demanda o hay momentos en los que se ven apurados?

Levamos dos o tres años que los recursos están llegando, de particulares, empresas e instituciones. Lo que pasa es que hay picos durante el año en los que vemos que la lista de espera aumenta. Siempre tiene que haber un colchón, pero nosotros queremos gastar el 90% de nuestros recursos para que puedan llegar a los beneficiarios.

Si pudiera pedir lo que quisiera para la entidad y se le concediera, ¿qué sería?

Dos cosas. Primero, más recursos. Y segundo, más voluntarios. Vuelvo a repetir, sin los voluntarios Mallorca Sense Fam no existiría, y sin los recursos tampoco. Entonces es un binomio que tiene que ir de la mano. Una de las cosas que vi cuando me propusieron hace tres meses ser el nuevo presidente, es que la entidad debía ser muy transparente y estar perfectamente organizada, y me he dado cuenta de que es una gran empresa sin ánimo de lucro y con unos proyectos fantásticos. Por lo tanto estoy contentísimo de poder ejercer este puesto, eso sí, el listón que han dejado es muy alto y espero estar a la altura.