El Tribunal Supremo ratifica la sentencia que obligó a Juli Fuster a dimitir como director del IB-Salut

El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la exclusión de un médico de una oposición del IB-Salut en la que también participaba la hija del entonces director general, Juli Fuster. El alto tribunal considera que la Administración no garantizó adecuadamente el anonimato del proceso selectivo y que Fuster debió abstenerse al resolver el recurso de un rival directo de su hija. Su actuación provocó una fuerte controversia que acabó desembocando en su dimisión.

Los hechos se remontan a 2019, cuando el facultativo fue eliminado de un concurso-oposición para cubrir plazas de la especialidad de Anestesia y Reanimación por haber firmado su examen. El tribunal calificador entendió que con ello rompía el anonimato, aunque en la convocatoria no se recogía ninguna advertencia expresa ni norma que lo prohibiera. El Supremo ha ratificado que, en ausencia de instrucciones claras, no puede sancionarse al aspirante por ese motivo, afirmando que “la insuficiente precisión de la convocatoria corre por cuenta de la Administración” y que “preguntarse si pudo pensarlo el aspirante no resuelve el problema”.

"No es irrelevante"

El profesional acabó recurriendo la exclusión por la vía judicial. En julio de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) le dio la razón, y ahora el Supremo ha confirmado aquella sentencia. El fallo obliga a corregir el examen por un nuevo tribunal que garantice el anonimato, una de las opciones que ya había sido valorada por el propio órgano calificador antes de optar a la exclusión.

La sentencia también incide en la conducta del entonces director del IB-Salut, Juli Fuster, quien no se abstuvo de intervenir en el recurso administrativo que interpuso el facultativo a pesar de que su hija formaba parte del proceso selectivo. El Supremo advierte que esta actuación "no es irrelevante" y que la falta de abstención en un caso así compromete la imparcialidad del procedimiento.

El médico afectado fue representado en el proceso por el abogado Javier Gutiérrez Bernal. La sentencia subraya, además, que la corrección del examen no alterará la situación de quienes superaron la oposición legalmente, invocando la doctrina de los "terceros de buena fe".