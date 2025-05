Son Espases busca reducir el infradiagnóstico de la celiaquía en Baleares con nuevas técnicas

Son Espases ha reunido este viernes a profesionales de la salud en un curso de actualización sobre celiaquía que busca mejorar la detección precoz de esta enfermedad infradiagnosticada. La jornada, organizada por la Asociación de Celíacos de Baleares, ha contado con la participación de especialistas del hospital y ponentes de varios institutos y centros hospitalarios del país.

La jefa del servicio de Digestivo, Carmen Garrido, ha explicado en palabras a este diario que se han presentado nuevas herramientas diagnósticas para abordar casos complejos, como pacientes que presentan síntomas compatibles con la enfermedad pero que no cumplen los criterios diagnósticos habituales. “En estos casos difíciles hemos incorporado técnicas inmunológicas, como el infograma duodenal, que permite analizar un tipo específico de linfocitos en la mucosa intestinal”, detalla Garrido. Esta prueba, desarrollada en colaboración con el servicio de Inmunología del hospital, ayuda a determinar si hay o no un patrón compatible con la celiaquía cuando la serología o la biopsia no son concluyentes.

También se ha hablado de una posible futura alternativa diagnóstica basada en una muestra de sangre, aún en fase de estudio, que permitiría identificar marcadores inmunológicos sin necesidad de realizar una biopsia. "No está instaurado aún, pero es una línea prometedora", añade la doctora.

La doctora Carmen Garrido ayer en el curso en Son Espases. / HUSE

Aunque no se ha anunciado ningún tratamiento nuevo, se insistió en que “la dieta sin gluten sigue siendo el único tratamiento eficaz a día de hoy”, recuerda Garrido. Sin embargo, las nuevas técnicas podrían ayudar a diagnosticar a más personas que padecen celiaquía sin saberlo, especialmente entre quienes han eliminado el gluten de su dieta por iniciativa propia, dificultando así el diagnóstico posterior.

La jornada ha sido organizada por la Asociación de Celíacos de Baleares. El presidente de la entidad y también paciente celíaco, Juan Antonio Oliva, recuerda que ha sido fruto de meses de trabajo con la conselleria de Salud para impulsar la formación médica en esta patología. "Queremos que los médicos tengan más presente la celiaquía entre sus sospechas cuando atienden pacientes con síntomas digestivos variados, porque muchas veces se confunde con otras patologías", afirma.

"Cerca de 20.000 personas podrían ser celíacas y no lo saben"

Según datos de Salud, actualmente hay 4.500 personas diagnosticadas en Baleares, pero la prevalencia estimada es del 2%, lo que implicaría más de 24.000 afectados. "Eso significa que hay cerca de 20.000 personas que podrían ser celíacas y no lo saben", advierte Oliva.

La asociación también reivindica ayudas económicas para los pacientes, ya que una dieta sin gluten encarece la cesta de la compra anual en más de 1.000 euros. Aplauden propuestas como el llamado 'chequegluten' o deducciones fiscales en el IRPF, que se debaten ahora mismo a nivel nacional. También reclaman más formación en escuelas, comedores y restaurantes para garantizar la inclusión social de las personas con celiaquía. "Pedimos tres cosas básicas: diagnóstico precoz, apoyo económico y plena integración social", resume Oliva.

Desde la organización ya plantean nuevas ediciones de esta jornada para los próximos años para seguir formando a más profesionales y reducir el infradiagnóstico de una enfermedad que, aún hoy, pasa desapercibida en muchas consultas.