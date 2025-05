El psiquiatra Enrique Rojas, en Mallorca: «El divorcio es la gran epidemia psicológica en adultos»

Para concertar esta entrevista he intentado contactar con usted por WhatsApp, pero no tiene. ¿Es por salud mental?

No tengo WhatsApp porque no podría atenderlo. Primero, por salud mental, y segundo, porque tenemos una carga de trabajo enorme. Por eso mi teléfono aparece siempre como número oculto. Nosotros, los psiquiatras en general, y los Rojas-Estapé en particular, tenemos muchísima demanda. En los últimos años, el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera del mundo occidental.

La conferencia que ofrecerá en Palma se titula 7 consejos para ser feliz. ¿Nos adelanta al menos uno?

Primero, tener una personalidad equilibrada. Y segundo, tener un proyecto de vida con cuatro pilares: amor, trabajo, cultura y amistad.

¿A qué se refiere con tener una ‘personalidad equilibrada’?

Es un trabajo artesanal de armonía entre los distintos componentes del carácter de cada uno. Implica conocer nuestras fortalezas y también nuestras limitaciones, pero sobre todo nuestras aptitudes, con ‘p’.

¿Y en qué consiste ese proyecto de vida?

Es un programa personal que uno diseña con sentido y dirección. Amor y trabajo son los pilares fundamentales para la felicidad. Pero también deben estar la cultura y la amistad.

¿Qué es ser feliz para un psiquiatra?

Consiste en vivir en armonía con uno mismo. No hay una felicidad absoluta, sino una relativa: estar contento con lo que uno es y con lo que ha conseguido. Es una buena relación entre expectativas y logros.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes que tratan en su instituto?

Las tres más frecuentes son la depresión, la ansiedad y los trastornos de la personalidad. También vemos muchas crisis de pánico.

Enrique Rojas es uno de los psiquiatras más prestigiosos de España, director del Instituto Rojas-Estapé. / INSTITUTO ROJAS – ESTAPÉ

¿Por qué han aumentado tanto en los últimos años?

La sociedad se ha psicologizado y, al mismo tiempo, todo va demasiado deprisa. Vivimos en la cultura de la inmediatez. La gente joven lo quiere todo y lo quiere ya, y eso nos enferma. Provoca una falta de foco y la aparición de nuevos problemas como el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (conocido por sus siglas, TDAH).

¿Qué síntomas tiene ese trastorno?

Genera una incapacidad de fijar la atención en algo concreto, sobre todo entre los jóvenes. Vivimos bajo un bombardeo constante de redes sociales, móviles, televisión... Eso genera una dispersión permanente.

Acaba de publicar un libro, Remedios para el desamor, y ya ha vendido más de 500.000 ejemplares. ¿Qué mensaje transmite?

Que el divorcio es la gran epidemia psicológica en adultos. A las parejas en crisis les doy tres consejos: evitar discusiones innecesarias, no sacar la lista de agravios del pasado y practicar la buena salud y mala memoria.

¿Buena salud y mala memoria?

Sí, estar bien físicamente y ser capaz de cerrar heridas o vivencias traumáticas. Quien vive atrapado en los traumas del pasado se convierte en alguien resentido, dolido, y eso lleva a la neurosis.

Usted, que habla mucho del amor, ¿cree que es para siempre?

Sí, pero hoy en día muchas parejas están hechas con materiales de derribo. Mi hija Marian, que es psiquiatra, mi hija Isabel, que es psicóloga, y yo, hemos dado un curso en Madrid a más de 1.500 personas sobre inteligencia emocional. Allí hablé de las leyes del amor conyugal.

¿Cuáles son esas leyes?

La primera es que para estar bien con alguien hay que estar bien con uno mismo. Muchas crisis de pareja no lo son, son problemas individuales no resueltos. La segunda es que no hay amor sin cultura.

¿Qué significa que no hay amor sin cultura?

Que mucha gente no conoce las habilidades necesarias para convivir. El amor es un arte. Como pasa con la pintura moderna: si no tienes formación, no sabes apreciarla. Lo mismo ocurre con las relaciones. Por eso es tan importante la inteligencia emocional.

Usted ha dicho que las mujeres sufren más depresión que los hombres. ¿A qué lo atribuye?

Hay varios factores: el sistema hormonal femenino es más complejo, la mujer transmite la vida, y además muchas se encuentran con un perfil masculino que sufre lo que yo he descrito como el ‘síndrome de Simón’.

¿Qué es el síndrome de Simón?

Son las siglas de soltero, inmaduro, materialista, obsesionado por el trabajo y narcisista, y además, con pánico al compromiso. Es un tipo de hombre que quiere cualquier cosa con una mujer menos comprometerse. Lo sufren muchos varones a partir de los treinta años.

¿Las mujeres no tienen tanto miedo al compromiso?

No al mismo nivel. Ellas tienen una mayor riqueza afectiva y, en muchos casos, quieren ser madres. La maternidad es una culminación psicológica muy importante para muchas mujeres.

¿Cuál ha sido su mayor aportación a la psiquiatría?

Haberla acercado al gran público. Durante mucho tiempo fuimos los médicos de los locos. Hoy, somos médicos accesibles. También he insistido en visibilizar las tres grandes enfermedades: depresión, ansiedad y trastornos de personalidad.

¿Qué es la inteligencia auxiliar, que menciona en sus últimos trabajos?

Es un conjunto de habilidades que potencian la inteligencia: orden, constancia, voluntad, motivación y la capacidad de retener lo interesante.

Usted ha sido muy crítico con la ‘cultura woke’. ¿Por qué?

Porque es una concepción decadente del ser humano que parte del relativismo y la permisividad. Ahora todo está permitido, nada es verdad. Eso ha generado un cambio de paradigma muy preocupante en nuestros tiempos.