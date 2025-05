La OCB cuestiona el fallo del Constitucional sobre el catalán en la sanidad balear: “No quedaron plazas vacías por la lengua”

La Obra Cultural Balear (OCB) ha llamado a la prudencia tras conocerse el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre la eliminación del requisito del catalán en el ámbito sanitario balear. La entidad recuerda que el fallo no entra en el fondo del asunto y se limita a una cuestión de forma sobre la utilización del decreto ley como vía legal.

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha explicado que el TC no se ha pronunciado sobre los motivos de inconstitucionalidad planteados por el primer recurso, presentado por 50 diputados del PSOE y Sumar, ya que dicha norma -el decreto ley 5/2023- fue derogada y, por tanto, el recurso ha perdido su objeto. “El TC no se ha pronunciado porque no ha entrado en el fondo del asunto. El recurso ha quedado sin objeto porque se refiere a una norma ya derogada, el decreto de agosto de 2023”, ha señalado Llabrés.

Esa derogación se produjo tras un error parlamentario cuando el PP votó a favor de 34 enmiendas de Vox durante la tramitación de la ley de simplificación administrativa de julio de 2024. Posteriormente, el Govern trató de revertir la situación aprobando un nuevo decreto ley (5/2024), que recuperaba la redacción original del decreto inicial.

En respuesta, la OCB presentó un segundo recurso de inconstitucionalidad, esta vez contra el nuevo decreto. “Nosotros presentamos un segundo recurso contra el decreto de simplificación”, ha recordado Llabrés, que también ha anunciado que la admisión a trámite de este recurso está prevista para el próximo martes. “En ese segundo recurso el tribunal sí entrará en el fondo del asunto, donde alegamos cuatro motivos de inconstitucionalidad”, ha añadido.

Respecto al reciente fallo, Llabrés ha insistido en que el Constitucional sólo analiza “si era posible regular esta materia mediante un decreto ley”, y que no puede afirmarse que el tribunal haya avalado la eliminación del catalán como requisito. “Decir que el TC lo avala no es del todo correcto, porque el tribunal no se ha pronunciado sobre el contenido, sólo ha dicho que se podía legislar mediante decreto ley”, ha matizado.

Además, la OCB cuestiona los argumentos del Govern sobre la urgencia de la medida y la supuesta falta de profesionales sanitarios con conocimientos de catalán. “Hemos podido constatar que no han quedado plazas vacantes por cuestiones de lengua; por ejemplo, en enfermería, de las 1.277 plazas convocadas con requisito de catalán, no quedó ninguna desierta”, ha indicado Llabrés.

Finalmente, el presidente de la OCB ha querido recalcar que la constitucionalidad de una norma no implica que otra norma distinta -como la anterior, que sí exigía el catalán- no lo sea también. “La perspectiva del control de constitucionalidad únicamente significa que esta norma es compatible con la Constitución, no significa nada más”, ha afirmado. Y ha concluido: “En este caso, la mejor opción sería que el Govern defendiera los derechos lingüísticos de los ciudadanos de estas islas, y no apostara por pisotearlos”.