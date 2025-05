El Govern, "muy satisfecho" tras el pronunciamiento del Constitucional sobre la eliminación del catalán en la sanidad

El director general del IB-Salut, Javier Ureña, ha manifestado su satisfacción tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que avala la eliminación el catalán como requisito obligatorio para acceder a empleos en la sanidad balear. Esta decisión, según Ureña, refuerza la estrategia de captación de profesionales en un contexto internacional de escasez de personal sanitario.

“Estamos muy satisfechos porque esta sentencia refuerza nuestra estrategia de captación, que es fundamental para prestar la mejor atención posible. En un entorno internacional donde escasean los profesionales, captar talento es una prioridad”, afirma Ureña.

El director general defiende que, aunque el requisito del catalán siempre se ha considerado ajustado a derecho, en la práctica no se ha exigido estrictamente durante las últimas legislaturas del Govern. Según explicó, se aplicó una moratoria de dos años en la que no se requería el título oficial de catalán para contratar, y asegura no haber constancia de que ningún profesional haya sido rechazado por no cumplir con este requisito.

Además, Ureña ha señalado que el IB-Salut ha promovido el aprendizaje del catalán entre los trabajadores del sector sanitario a través de cursos específicos, habiendo realizado tres ediciones de un curso básico y previsto para octubre la puesta en marcha de un curso más avanzado.

“Confiamos en que la medida está totalmente ajustada al derecho. Dadas las circunstancias excepcionales que atraviesa el sector sanitario, la eliminación de este requisito supone eliminar un obstáculo. Contamos con hasta seis informes de anteriores ejecutivos que señalaban el requisito lingüístico como una barrera para la contratación, firmados por directores generales anteriores”, concluye.

Este pronunciamiento tras las críticas lanzadas por parte de la Obra Cultural Balear (OCB), que ha expresado su preocupación por la eliminación del catalán como requisito, al considerar que puede debilitar la presencia y el uso de la lengua en el ámbito sanitario. La OCB ha manifestado que la medida podría suponer un retroceso en la normalización lingüística en Baleares, y ha instado a las instituciones a seguir fomentando el aprendizaje del catalán entre los profesionales, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional.