"¿Por qué no hablamos catalán aunque podamos?": el vídeo que ha abierto un debate lingüístico entre los mallorquines

La influencer catalana Laura Llobet publicó hace unos días un vídeo en Instagram que ha resonado entre usuarios de territorios bilingües como Mallorca, donde ha sido compartido en numerosos perfiles. Con más de 15.000 ‘me gusta’, el clip ha desatado un animado debate sobre una situación cotidiana, casi invisible, que muchas personas han vivido sin ponerle palabras hasta ahora: cuando conoces a alguien en un idioma, luego resulta casi imposible cambiar a otro, aunque ambos lo dominen. "¿Por qué no hablamos catalán aunque podamos?", se pregunta un usuario. No hay una explicación lógica, es un misterio y, por lo visto, muy extendido.

"Es como cambiar de personalidad"

Los comentarios no se han hecho esperar y el vídeo se ha convertido en un punto de encuentro para reflexionar sobre el uso social del idioma. “Está automatizado ya así, es como cambiar de personalidad de repente si tratas de cambiar el idioma con esa persona. A mi, cuando lo he hecho porque había personas delante que no entendían catalán, cada dos palabras se me escapa el catalán de nuevo. Y a la inversa. Se siente impostado y hasta sale acento raro”, comenta una usuaria. Otros apuntan a la dificultad de mantener una coherencia lingüística en grupos mixtos o a la incomodidad de forzar un cambio: “Tengo una amiga con la que hablamos en catalán pero en grupo en castellano. Así que es común que en charlas grupales hagamos cambio de idioma solo entre nosotros”.

Pero también han surgido posturas críticas. “El problema és que sempre hem de cedir els catalanoparlants perquè els altres no s’esforcen ni a aprendre’l”, apuntaba otro comentario, generando reacciones a favor y en contra en torno al desequilibrio lingüístico que todavía persiste en muchas comunidades.

Un espejo para la realidad mallorquina

El fenómeno, según apuntan muchos usuarios de Mallorca, refleja a la perfección lo que ocurre en su día a día: amistades construidas en castellano que nunca llegan a usar el catalán, aunque ambos lo hablen perfectamente. "Pensaba que a nadie más le pasaba" y "Me pasa. Podemos cambiar cuarenta veces el idioma en una conversación porque a uno le hemos dicho 'buenos días' y al otro 'com et tracta la vida?'", resumen distintos perfiles entre risas. Un debate amistoso sobre un fenómeno sociológico sin explicación, pero ante todo, que nunca falte la comunicación.