Bernat Xamena: "Sería una pasada batir algún día el Récord Guinness de 120 Iron Man seguidos para recaudar fondos"

Lo que para algunos es el reto de su vida, para Bernat Xavier Xamena, (Porreres, 1976) es el pan de cada día. El porrerenc, trompetista de profesión y triatleta por vocación, se embarcará en los próximos días en su "desafío más difícil". El músico se enfundará su maillot en la madrugada del próximo 29 de mayo para realizar cuatro Iron Man en las cuatro islas de las Balears en días seguidos, en un reto para recaudar fondos para la asociación ELA Baleares y de varias asociaciones de familiares y amigos de enfermos de Alzheimer.

El proyecto '4 illes, un repte solidari' trasladará al porrerenc a Formentera (29 de mayo), Ibiza (30 de mayo), Menorca (31 de mayo) y finalmente a Mallorca (1 de junio). Xamena, uno de los mejores músicos que ha dado la Filharmónica Porrerenca, deberá recorrer en unas apretadas 90 horas 15.200 metros de natación, 720 kilómetros en bicicleta y 168 kilómetros a pie. Unos números que estremecerían a cualquiera menos al muy bien preparado porrerenc.

"No me preocupa el tema físico, he estado semanas entrenando entre 20 y 25 horas para estar preparado. El problema es la logística, tengo un tiempo muy limitado para completar cada Ironman", explica el porrerenc. "Me levantaré cada día a las cuatro y medía de la madrugada para estar a las seis en el agua. Solo tengo doce horas para acabar el reto en cada isla para poder coger un barco o un avión hacia la siguiente", aclara.

Bernat Xamena realizará cuatro ironmans seguidos para recaudar fondos para el ELA. / P.M

El músico de la Banda Municipal de Palma ya ha protagonizado algunos retos astronómicos, como un Ultraman 515 Non Stop en Mallorca, o la subida al Monti-sion de Porreres en dos ocasiones en bicicleta, en el equivalente a escalar dos veces la montaña más alta del planeta, el Everest. El elemento común de todos ellos es la solidaridad, ya que estos retos siempre han sido para una mejor causa

"Es un desafío solidario, no personal. Me gusta hacer cosas para ayudar a los demás, disfruto de realizar estos retos para la gente que no tiene la misma suerte que yo y no puede hacerlos", explica Xamena.

La mayor ilusión del músico porrerenc sería llevar un Récord Guinness a Mallorca: "Un día me lo propusieron en un pódcast, sería una pasada batir algún día el Récord Guinness de 120 Ironman seguidos para recaudar fondos". Aun así, Xamena sabe que sería "muy complicado" hacer el reto al tener que juntar a "autoridades, instituciones públicas y empresas muy potentes de Mallorca".

Historia de sacrificio

La vida del triatleta ha sido una montaña rusa de emociones donde la paciencia, la virtud y la resiliencia han sido claves. Con 15 años, Xamena entró al mundo del deporte para superar un problema de obesidad. Poco después, el en aquel entonces joven y prometedor músico tuvo que luchar durante mucho tiempo con un trastorno psicoemocional que, a día de hoy, todavía le mantiene en jaque.

«Fue en el momento más álgido de mi carrera como trompetista, estando en Nueva York, cuando todo se fue abajo», recuerda: «Una distonia focal de embocadura fue la causante de mis problemas, pero por aquel entonces, hace más de 20 años, nadie sabía de qué se trataba». Esta dolencia neurológica, típica en los músicos de instrumentos de viento, provoca un trastorno en la acción de los músculos de determinada región en forma de tono inadecuado, temblores e involuntariedad en los movimientos.

"Es conocido como el cáncer de los músicos", explica el porrerenc. La vida de Xamena dio un vuelco de 180 grados y durante más de siete años estuvo luchando contra el trastorno. Gracias al músico y terapeuta Joaquín Fabra pudo empezar a ver la luz al final del túnel. Fabra había sufrido la misma dolencia que Xamena y trabajó con él para solucionar el problema.

Todo volvió a la normalidad, hasta que en el 2014 volvió a recaer y pensó en abandonarlo todo. Fue en esa época donde el trompetista empezó a aumentar su actividad física "para poder dormir por las noches" y encontró en el deporte un método de sanación.

"El deporte me ayudó mucho, me di cuenta de que era capaz de hacer cosas inimaginables, me pude clasificar para el Campeonato del Mundo de Ironman en Hawaii (2019) y la segunda edición de la Ultra Mallorca Man tras poco tiempo de entreno. El deporte me salvo", sentencia Xamena.