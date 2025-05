Un informe jurídico avala que el Govern recurra el traslado de migrantes a Baleares

La decisión del Govern de recurrir ante el Constitucional la decisión del Gobierno de Madrid de imponer el reparto de menores migrantes, que han llegado a Canarias y viven en unas lamentables condiciones de hacinamiento, cuenta con un informe jurídico favorable. El Consell Consultiu avala que el Govern acuda al Alto Tribunal como única medida que le queda para oponerse a este reparto que ha impuesto el Ejecutivo nacional a través de un Real Decreto. Balears se ha negado a recibir más menores, porque defiende que las islas se han convertido en una ruta de migración y son tantos los adolescentes que han llegado (y siguen llegando) que le impide aceptar a más, porque los centros están más que sobresaturados.

Sin embargo, el respaldo del Consultiu a dicho recurso ante el Constitucional no ha sido unánime. Se ha impuesto la mayoría, de seis votos a favor, frente a otros cuatro en contra. Los vocales designados por los partidos de izquierda se oponen a dicho recurso y han expresado sus argumentos a través de otro dictamen alternativo, donde muestran su posición discrepante con la mayoría. Es un voto particular que no tiene ningún efecto.

El autor del informe jurídico que indica las sospechas de que el reparto obligatorio de migrantes menores ha sido el catedrático de la UIB, Felio Bauzá, que es el presidente del Consultiu. El jurista cuestiona la fórmula que ha utilizado el Gobierno de Pedro Sánchez para imponer a algunas comunidades autónomas que acepten a un determinado número de migrantes menores. No se justifica «la extraordinaria y urgente necesidad que habilite al Gobierno de la Nación para aprobar el Real Decreto Ley». Interpreta el Consultiu que es preceptivo utilizar la fórmula de Decreto Ley, cuya aplicación es inmediata, en lugar de una ley específica que previamente se someta a votación en el Congreso. «El problema migratorio no es nuevo, ni se trata de algo imprevisto. No se trata de una situación que haya aparecido sin más en un momento concreto y que requiera de respuesta inmediata. Es un problema estructural y previsible», señala el dictamen, que interpreta además que no existe razón «que justifique saltarse el debate parlamentario y la participación de las comunidades autónomas», que son precisamente las responsables de la protección de estos menores.

También interpreta el catedrático de la UIB que, esta decisión del Gobierno de Sánchez, supone una invasión de las competencias autonómicas, porque no se trata de regular la inmigración ilegal, ni la extranjería, sino que se centra en la «acogida, protección y la tutela de los menores de edad no acompañados».

Otro argumento que apoya que el Govern recurra al Constitucional es que el Consultiu interpreta que esta normativa impuesta deja sin competencias y sin funciones a la Conferencia Sectorial, que era el órgano que coordinaba la actuación de las comunidades autónomas ante la avalancha de menores no acompañados que llevaban a la costa. «La solución a la problemática planteada debe resolverse por acuerdo y no por imposición del poder del Estado con el pretexto de la coordinación», señala el dictamen, razón por la que el Consultiu cree que no es constitucional que el Gobierno imponga unas medidas, en este caso sobre el reparto obligatorio de los menores, sin abrir la más mínima posibilidad de iniciar un proceso de negociación con las comunidades autónomas.

Los cuatro vocales del Consultiu que firman el voto discrepante no pueden estar más en desacuerdo con la opinión del catedrático Felio Bauzá. Los juristas, no solo rechazan la posibilidad de que el Real Decreto impulsado por el Gobierno muestre sospechas de inconstitucionalidad, sino que la fórmula que se ha utilizado está más que justificada. «Si se considera que no es una urgencia real o inaplazable evitar que los niños migrantes continúen en la deficiente situación en la que se encuentran que se diga claramente. Que el Govern justifique que los niños pueden aguantar en esta situación todo el tiempo que precisa el trámite de una ley ordinaria».

