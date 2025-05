El Govern se plantea intervenir en la negociación del convenio de hostelería "si la situación se complica"

El Govern de Marga Prohens se plantea intervenir en la negociación del convenio de hostelería "si la situación se complica en exceso". Así lo afirma el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, a raíz de la situación de bloqueo entre patronal y sindicatos para poder llegar a un acuerdo y el anuncio de posibles movilizaciones en el sector balear de la hostelería.

"Si la situación se complica y se pone en riesgo otras cuestiones, el Govern no puede permanecer ajeno a este tema. A día de hoy no nos planteamos intervenir, pero si la situación se complica en exceso el Govern tiene la responsabilidad de intentar mediar para solventar el conflicto", afirma Costa. El portavoz recalca que la función del Ejecutivo sería la de mediar entre patronal y sindicatos, pero en ningún caso "sentarse en la mesa de negociación".

Movilizaciones

En este sentido, Costa ha dejado caer que la intervención del Ejecutivo se podría dar si finalmente se producen movilizaciones y una huelga en el sector. "Cuando digo situación de conflicto me refiero a una situación que condicione otras cosas, creo que se me entiende perfectamente. Si la cosa se complica de verdad tomaremos las decisiones pertinentes", determina.

Deseo de acuerdo

Asimismo, el también vicepresidente del Ejecutivo confía en que ambas partes lleguen a un acuerdo y asegura que no se plantean intervenir de manera inmediata en la negociación. "A día de hoy no hay una situación de conflicto que obligue al Govern a intervenir, pero no sabemos qué puede suceder en el futuro. Lo que deseamos es que lleguen a un acuerdo sin la intervención del Estado", expresa Costa.

Impacto en mercados emisores

El anuncio por parte de UGT-Servicios de que a partir del 6 de junio va a iniciar las movilizaciones en el sector balear de la hostelería que pueden terminar con una huelga para protestar por lo que considera una situación de bloqueo en la negociación de su convenio colectivo marcó ayer la reunión que mantuvieron las patronales y los sindicatos del sector, que además ha vuelto a concluir sin avances significativos.

Al concluir este encuentro, la vicepresidenta de la federación hotelera de Mallorca, María José Aguiló, subrayó que esta advertencia de UGT «va a llegar a los mercados emisores y va a tener efectos», y calificó esa amenaza de «irresponsable».

Por contra, desde los sindicatos se acusa a los empresarios de estar ralentizando todo lo que pueden la negociación para dejar pasar el verano, y CCOO se ha sumado a la advertencia de que no va a consentir esta maniobra y que adoptará las medidas de presión correspondientes antes de que concluya la temporada turística.