El Govern asegura que el acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos "está cerca"

El Govern de Marga Prohens asegura que el acuerdo con Vox para aprobar unos nuevos presupuestos en Baleares "está cerca". Así lo expresa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien confía en que la próxima semana se pueda anunciar el pacto con los de Abascal. "Yo creo que está cerca, las negociaciones están abiertas y es factible el acuerdo. ¿Hay acuerdo hoy? No. ¿Lo habrá la semana que viene? Espero que sí pero no puedo avanzar nada más", expresa Costa.

En este sentido, el también vicepresidente reconoce que al Govern "se le tira el tiempo encima" para poder aprobar las nuevas cuentas autonómicas. "A nadie se le escapa que, en caso de acuerdo, tendremos que ir al periodo extraordinario de sesiones. Por tanto, cada vez es más urgente llegar a un acuerdo que a día de hoy no se ha producido", destaca Costa.

"Discreción" en las negociaciones

El portavoz del Govern afirma que ambas partes desean llegar a un pacto "lo antes posible" pero que de momento "las negociaciones no han fructificado". Cuestionado respecto a los motivos por los que todavía no se ha cerrado el acuerdo, Costa vuelve a insistir en la "discreción", sin querer entrar en detalles de la propia negociación. Asimismo reitera su deseo de que la próxima semana se anuncie públicamente el acuerdo con los ultraconservadores.

Planteamiento de Vox

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlamento balear, Manuela Cañadas, reconoce que su partido está muy cerca de cerrar el acuerdo con el Partido Popular de Marga Prohens, pero mantiene en el aire el apoyo definitivo a las cuentas hasta que no haya un documento firmado por ambas partes.

Cañadas insiste en que, a pesar de las tensiones, su formación política quiere actuar con responsabilidad: “Los que me dicen que no apruebe son las bases, los concejales y otros cargos. Las bases de Vox no quieren que le aprobemos nada al PP, pero entendemos que estamos en una posición en la que tenemos que ser responsables, y hay muchas veces en las que se aprueban cosas con la izquierda que son peores para los ciudadanos que hacerlo con nosotros”.