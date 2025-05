Exigen una indemnización por el cierre de un centro de migrantes en Palma

La fundación Amés, que se dedica a la atención y cuidado de los menores que viven tutelados por el Consell de Mallorca, incluidos los migrantes no acompañados, está negociando una indemnización con la institución insular. Considera que la administración debe asumir el coste de los perjuicios económicos que provocó el cierre, acordado en noviembre de 2021 (en la anterior legislatura) del llamado centro Norai, en la barriada de Son Roca, donde residía un grupo numeroso de menores tutelados, algunos de ellos muy conflictivos, que provocaron numerosos incidentes con los vecinos. Se trataba de un grupo de cinco chicos extranjeros muy violentos que ya se habían comportado como delincuentes en su país de origen. Al entrar en Mallorca continuaron con las mismas costumbres violentas, además de cometer numerosos robos en las proximidades de la barriada donde se encontraba el centro de menores.

Hasta la llegada de estos adolescentes el centro Norai nunca tuvo ningún problema de convivencia con los vecinos, como lo demuestra que llevaban más de una década residiendo en esta vivienda de Son Roca.

La situación se fue complicando tanto, al no poder controlar a estos chicos delincuentes, que el IMAS acordó el cierre definitivo del centro de Son Roca, entre otras cosas porque de esta forma se recuperaba la tranquilidad de la barriada. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias económicas muy graves para la fundación Amés, por cuanto tuvo que asumir muchos gastos, como por ejemplo la indemnización de los educadores que fueron despedidos. Los chicos fueron trasladados a otros centros de la Part Forana.

La fundación ha planteado una reclamación patrimonial frente al Consell de Mallorca y le reclama una indemnización de 143 mil euros. Es la cifra en la que se calculan los daños económicos que provocó esta decisión de la administración. La fundación cuenta con el apoyo del Consell Consultiu, que en un reciente informe jurídico señalaba que la administración debe responder ante los perjuicios que ocasionaron su decisión unilateral de acordar el cierre de este centro de Son Roca.

Fuentes de la fundación explicaron que este informe jurídico no es de obligado cumplimiento por parte de la administración, pero es muy importante por el respaldo que supone ante la reclamación patrimonial que ha presentado ante el Consell. Las fuentes señalaron que no existe ninguna intención de enfrentarse al IMAS, entre otras cosas porque la fundación administra otros centros donde viven menores tutelados, sino que se trata de recuperar el dinero que se perdió como consecuencia de este cierre. Si no hay acuerdo, la fundación no descarta la posibilidad de recurrir a los tribunales.