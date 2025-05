Despiden a dos trabajadores de Es Pinaret porque un menor les acusó de pagarle la relación con una prostituta

Hace varias semanas un menor, que está interno en el centro de Es Pinaret, con un amplio historial delictivo, contó a unas trabajadoras del centro una historia un tanto extraña. Dijo que en una salida había coincidido con dos educadores del centro y que había disfrutado con ellos de una noche entera de juerga. Una velada que según esta versión terminó en un prostíbulo de Palma y que fueron los dos educadores los que le financiaron la relación sexual que mantuvo con una prostituta. También le habrían pagado la droga que consumió y el alquiler de un coche con el que realizaron carreras en un polígono industrial. El menor calculó que esa noche se pudieron gastar alrededor de unos 10.000 euros.

Esta versión de los hechos ha sido suficiente para que la fundación que dirige el centro de internamiento haya decidido el despido de los dos educadores, sin aceptar en ningún momento las explicaciones de los dos trabajadores, que niegan que esta historia sea cierta y además han aportado pruebas para demostrar que el interno está mintiendo.

Uno de los trabajadores ya ha recibido la carta donde se le anuncia el despido. El otro se encuentra de permiso por paternidad y cuando lo termine también será despedido. Estas decisiones de la fundación se recurrirán ante los tribunales, porque los trabajadores interpretan que el despido, no solo es injusto, sino que es ilegal. Por tanto, reclamarán su reincorporación.

El menor contó estos hechos a un grupo de trabajadoras, que mantienen un conflicto laboral con estos educadores. En vez de comunicar los hechos a la dirección del centro de reclusión, optaron por trasladarlo directamente a la gerencia de la empresa, que abrió un expediente y optó por prohibir la entrada de los dos trabajadores al centro.

Los dos educadores niegan los hechos. Han señalado a la empresa, por ejemplo, que ni siquiera entre ellos son amigos y no se han visto nunca fuera del trabajo. Además, sostienen que su sueldo no les da para gastarse en una noche la cantidad de dinero que señaló el menor. Uno de ellos, incluso, afirma que ni siquiera conoce a este interno, ya que no está en el módulo en el que él realiza su trabajo. El otro, en cambio, sí lo conoce, pero explicó a la empresa que el contacto con él era mínimo.

Los dos trabajadores despedidos han denunciado que la empresa en ningún momento les ha respetado la presunción de inocencia y lamentan que se haya dado credibilidad a la versión del menor por encima de las explicaciones que ellos han dado sobre esta denuncia. Además, tampoco se ha tenido en cuenta las pruebas que han entregado para demostrar que nunca habrían mantenido el más mínimo contacto con este interno fuera del recinto de Es Pinaret.

Fuentes de la plantilla del centro han denunciado que el expediente interno que se ha tramitado está repleto de irregularidades. Una de ellas es que cuando se citó a declarar al interno, para que detallara los hechos, ni siquiera compareció a la cita. Aún así, sin escuchar la versión del interno, la empresa ha considerado que es cierto el relato que manifestó al grupo de trabajadoras, que trasladó estos hechos a la gerencia. Ninguna de estas empleadas, que también trabajan de educadoras en el centro, fue testigo directo de los hechos, pero han dado más credibilidad a la versión de un interno con un amplio historial delictivo que a las explicaciones de sus dos compañeros.

El menor aportó un vídeo de esa noche, donde se observa conduciendo un coche a toda velocidad, acompañado de un amigo. Se ha comprobado que se trata de otro interno, que habría negado que esa noche coincidieran con los dos educadores del centro. Tampoco le han hecho mucho caso.

Preguntado por esta polémica, desde el Govern se asegura que en el procedimiento de despido se ha seguido cumpliendo con la normativa.