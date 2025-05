Cort descargó el Medusa en los muertos

El peatón que cruza por un paso de cebra, ignorante de las prisas que acucian a los conductores, está provocando su atropello. El conductor que pone en marcha el vehículo conectado a una bomba, tiene la culpa de la explosión aunque lo ignorara todo sobre el atentado. En consecuencia, los cuatro muertos del Medusa Beach Club, con terraza ilegal y sin licencias, son los causantes de su suerte. Así razonaron las autoridades palmesanas.

La respuesta penal definitiva se demorará fácilmente una década, el único imputado y dueño del negocio no ha comparecido todavía ante el instructor. No fue importunado hasta semanas después de la cuádruple muerte, cuando se negó a declarar sin consecuencias. Durante años, se exigirá a los ciudadanos que no se precipiten en extraer conclusiones, pero que sigan pagando las facturas de la incompetencia burocrática. Además, Cort sentenció las responsabilidades al día siguiente del derrumbe, en una frase que debe perseguirle para la eternidad. «Las mesas se distribuyen de manera uniforme en la terraza, pero ese día se juntaron doce holandeses, por lo que la unión de mesas provocó un punzonamiento en el forjado».

El lenguaje nunca es inocente. La reprobación de Cort a los fallecidos pone el énfasis en «la unión de mesas». No en el suelo de una terraza frágil, ni en la ausencia de licencias, ni en la falta de subsanación de deficiencias detectadas una década atrás, ni en la dudosa praxis empresarial. «La unión de las mesas», cómo está el servicio. Sin pestañear, ante los cadáveres de personas desaparecidas en plena juventud. No es de extrañar que las acciones judiciales recién planteadas contemplen al Ayuntamiento como posible querellado.

Cort no solo responsabilizó a heridos y fallecidos de encontrarse en el peor lugar en el peor momento. Además, habrían desencadenado la tragedia con «la unión de mesas». Quedan exentos los cargos municipales inhibidos, las fuerzas policiales que no denunciaron, ni una sola mención al comportamiento de un propietario que explota un negocio en las condiciones que propiciaron su derrumbe.