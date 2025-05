La periodista Luciana Peker, en Mallorca: "España no puede ser cómplice del silenciamiento de las mujeres"

¿Qué le ha llevado a pedir asilo político en España?

Desde el auge del feminismo argentino, especialmente a partir del movimiento 'Ni Una Menos' en 2015 y las luchas por el aborto legal, fui blanco de ataques. Las amenazas comenzaron después de que me involucré en ayudar a la actriz Thelma Fardin a denunciar una violación cometida por un actor de renombre. Empezaron a amenazarme las personas que hoy están en el gobierno, está demostrado en una causa judicial que hubo una orquestación organizada para amedrentarme. Me amenazaron con un teléfono registrado a nombre de Thelma, en un intento de suplantación de la víctima. Tirando del hilo llegamos a una persona vinculada con las Fuerzas Aéreas. Esa persona hoy es defendida por un abogado ascendido a capitán por el gobierno de Javier Milei. Las amenazas han sido reales, organizadas y peligrosas.

¿Qué tipo de amenazas ha recibido?

Una fue muy clara: después de publicar un reportaje sobre cómo la liberalización del uso de armas aumenta el riesgo de feminicidios, recibí un mensaje que decía: “Te mereces ser la próxima”. Me dijo que con armas es más fácil, porque se puede disparar desde lejos. La justicia me ofreció un botón antipánico, que en muchas ocasiones tiene sentido, pero en este caso de violencia digital en el que no conozco la cara del agresor, no tengo forma de protegerme.

¿Qué responsabilidad tiene el gobierno argentino?

El gobierno de Milei no solo ha desmantelado las políticas públicas para mujeres, sino que ha declarado a las feministas como enemigas. Yo ya había denunciado antes de que él asumiera la presidencia, porque la violencia ya existía. Pero con su llegada, la impunidad creció. Nos persiguen por hablar, por denunciar, por existir.

¿Por qué eligió España como destino para tu exilio?

España y Argentina tienen una conexión histórica, cultural y política. Aquí están activistas como Ana Requena o Cristina Fallarás. Además, compartimos lengua y luchas. El feminismo argentino ha tenido un impacto directo en España: la huelga del 8M, la ley del aborto... Era lógico venir aquí. Pero también creo que España tiene una responsabilidad con nosotras, apoyarnos es una forma de proteger no solo los preceptos feministas sino también la democracia.

¿Qué espera de España?

Que no se desentienda. Que actúe como país con política exterior feminista. Que condene públicamente el gobierno de Milei y el retroceso de los derechos de las mujeres en Argentina, que apoye a las periodistas perseguidas, y que facilite programas culturales para que podamos seguir escribiendo sin miedo. Hoy mi solicitud de asilo lleva más de un año sin resolución. España tiene que entender que esto no es un caso aislado. Es un posible espejo.

¿En qué punto está su solicitud de asilo?

La están dilatando demasiado. En general, el sistema de asilos está colapsado, pero este caso es muy grave y es un asunto de responsabilidad con la voz de todas las mujeres.

¿Cómo ha sido continuar con tu trabajo en el exilio?

Sigo escribiendo y ahora vivo en Madrid. Estoy haciendo presentaciones de libros y talleres. Pero vivir exiliada es duro, ahora mismo no tengo ninguna certeza. Y no me preocupa solo mi situación, sino el silenciamiento colectivo de las mujeres. Si el Gobierno de España calla, se convierte en cómplice.

¿Qué le llevó a especializarse en feminismo?

Empecé a finales de los 90, cubriendo casos de mujeres que pedían anticoncepción o querían ligarse las trompas. Mujeres que podían morir si se sometían a una cesárea más. Eso me marcó. Desde entonces hice periodismo con perspectiva de género. Y hasta la llegada de Milei, las periodistas feministas no teníamos miedo. Hoy, la represión ha llegado a un punto aterrador.

Ha viajado a Mallorca para ofrecer un taller sobre el goce este sábado a las 11:30 horas en la Llibreria Pròpia. ¿En qué consistirá?

Escribí un libro sobre este tema, la idea es defender el goce de las mujeres y que el sexo no es sinónimo de violencia. Hablaremos del derecho al placer, a disfrutar del cuerpo, a decidir. La idea del placer femenino es lo que más molesta a los varones misóginos. La idea de goce es absolutamente latinoamericana, porque vivimos un feminismo que no solo lucha por los derechos, sino que también reivindica el disfrute y el goce de las mujeres.

Está aquí también para presentar el libro 'Tetas Vencidas' el viernes a las 19:00 horas en la misma librería. ¿Qué mensaje transmitirá?

Que el cuerpo de las mujeres ha sido hackeado por la idea de que nunca somos suficiente: que si tenemos mucho pecho, que si tenemos poco, que si somos feas, gordas, flacas, viejas, que si tenemos muchos hijos o no tenemos ninguno. 'Tetas vencidas' habla de eso, de recuperar la narrativa sobre nuestros cuerpos, de escribirnos nosotras mismas. De no vivir constantemente juzgadas.