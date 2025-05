Denuncian que el IMAS dejará de ofrecer 320 plazas en residencias con una lista de espera que supera las 2.200 peticiones

El PSOE de Mallorca ha advertido que la "deficiente" gestión del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) está provocando que haya 320 plazas de residencia de personas mayores que no se ofrecen, mientras la lista de espera supera las 2.200 peticiones. "Son más de 300 plazas de residencia que la gestión del PP impide que sean adjudicadas a gente que lo necesita", ha alertado la portavoz de los socialistas en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

De estas plazas, han añadido los socialistas, al menos un centenar son camas que no están ocupadas en las residencias de la Bonanova, Llar d'Ancians, Felanitx, Oms-Sant Miquel, Son Caulelles y Miquel Mir. Además, hay 240 plazas inactivas más en la octava planta de la Bonanova, en el bloque D de la Llar, y en la residencia de Son Martorell. En los dos primeros casos se trata de obras que ya provienen de la pasada legislatura, y que cuentan con la financiación de los Fondos Next Generation, pero que todavía no se han ejecutado.

Cladera ha añadido que todo esta "mala gestión" de los recursos de dependencia del IMAS ha provocado el incremento de las listas de espera, y muy especialmente las de Servicio de Atención en Domiclio (SAID), que se han triplicado desde el inicio de la legislatura, sin que se hayan acordado más recursos desde el IMAS. "No quieren concertar más horas de SAID con el Govern y se generan usuarios esperando a ser atendidos en su domicilio, y trabajadores a ser contratados", ha indicado.

Los socialistas han llamado la atención sobre el hecho de que hay cinco centros de día acabados y preparados para ser inaugurados, pero que permanecen cerrados desde hace meses en Cala d'Or, Porreres, Alaró, Palmanova y Bahías de Llucmajor.

La consellera socialista Sofía Alonso, por su parte, ha señalado que esta "parálisis" de gestión se demuestra en la "ínfima ejecución" del presupuesto de inversión en 2024, de un 6,5 por ciento del total, "justamente en el apartado que tiene que impulsar las nuevas infraestructuras". "Galmés y Guillermo Sánchez no se han tomado en serio aplicar políticas sociales en Mallorca. Viven de las rentas que les dejamos nosotros y han dejado de invertir en nuevas iniciativas", ha concluido Alonso.