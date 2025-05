La cúpula de Vox quiere apoyar los presupuestos de Prohens pero las bases piden "que no le aprobemos nada al PP"

La portavoz de Vox en el Parlamento balear, Manuela Cañadas, reconoce que su partido está muy cerca de cerrar el acuerdo con el Partido Popular de Marga Prohens, pero mantiene en el aire el apoyo definitivo a las cuentas hasta que no haya un documento firmado por ambas partes.

Cañadas insiste en que, a pesar de las tensiones, su formación política quiere actuar con responsabilidad: “Los que me dicen que no apruebe son las bases, los concejales y otros cargos. Las bases de Vox no quieren que le aprobemos nada al PP, pero entendemos que estamos en una posición en la que tenemos que ser responsables, y hay muchas veces en las que se aprueban cosas con la izquierda que son peores para los ciudadanos que hacerlo con nosotros”.

Cañadas advierte que los avances legislativos y políticos en Baleares dependerán exclusivamente de la voluntad del PP: "Llegaremos hasta donde estén dispuestos a llegar". La portavoz de Vox señala que su partido continúa negociando con los populares, aunque remarca que las discrepancias siguen siendo importantes: “Seguimos negociando y discrepando, pero con el PP nunca se sabe hasta dónde puede llegar ni cómo pueden cambiar las cosas". A juicio de la diputada, la ambigüedad del PP en Baleares, especialmente en cuestiones como la lengua, está minando la confianza en el bloque de la derecha: "Tenemos un PP que puede ser muy españolista en Madrid o muy nacionalista en Baleares, cambian los papeles con el tema según les convenga”.

La líder de Vox lamenta que su formación no tenga la fuerza suficiente para imponer su programa: “Nosotros no tenemos una mayoría en la Cámara ni una fuerza suficiente para poder exigir más, así que la responsabilidad siempre será del PP y los ciudadanos deberán preguntarle a ellos por qué no se ha conseguido más”.

Sobre el fracaso de la anterior negociación de los presupuestos, Cañadas se muestra tajante: “No hemos cambiado. El PP nos mintió y por eso les tumbamos las cuentas. No hemos venido a regalar los votos de Vox, no son gratis. No hay nada que me duela más que insulten a mi inteligencia”.

En cuanto al presupuesto, Cañadas rebaja las expectativas: “Las cosas no están suficientemente avanzadas como para anunciar un pacto en 48 horas”. Pese a ello, reitera la disposición de su partido a continuar las conversaciones, aunque siempre con cautela y dejando claro que su objetivo es frenar lo que considera “delirios de la izquierda y todo lo que tenga que ver con el catalanismo”.

Vox, que sostiene desde fuera al Ejecutivo del PP en Baleares, ha mostrado en varias ocasiones su malestar con la gestión popular, especialmente en áreas como educación y lengua. "El partido que tiene miedo a las calles sigue financiando a quienes se manifiestan contra ellos", critica Cañadas, en referencia a la gestión de fondos públicos para asociaciones o entidades que, según Vox, promueven el catalanismo.

Una estrategia nacional, realidades distintas

Cañadas asegura que Vox mantiene un discurso nacional "coherente", aunque adaptado a cada realidad local: "No es lo mismo Castilla y León que Baleares. Defendemos cosas diferentes. Hay un discurso nacional común, pero cada uno tiene sus circunstancias".

La portavoz insiste en que Vox no se conforma con el estado actual de las cosas: "Ni mucho menos. Esto es a lo que hemos llegado a la conclusión en todas las Comunidades Autónomas. Si Abascal gobernara, habría un tijeretazo por el bien de todos, pero cuando tienes que dar apoyo llegas hasta donde el partido que está gobernando te deja llegar. No quiere decir que estemos satisfechos ni contentos".

Cañadas espera que en un futuro consigan más votos y diputados para torcer al PP: "Siempre tenemos la esperanza de conseguir más, de que las cosas salgan mejor y que cuando haya nuevas elecciones tengamos mucha más fuerza para acabar con todo esto".