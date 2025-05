El acuerdo entre Govern y Vox para aprobar los presupuestos se enfría: "No hay consenso suficiente"

El acuerdo entre el Govern de Marga Prohens y Vox para aprobar los presupuestos, que parecía muy cerca de cerrarse esta misma semana, se enfría. "No hay consenso suficiente", reconoce el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien también asegura que "es muy poco probable" que el Consell de Govern apruebe este viernes un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos.

"No hay consenso suficiente, en consecuencia es poco probable que se apruebe el proyecto ley de presupuestos este viernes", afirma Costa. El también vicepresidente asegura que es "hiperconsciente" de que al Govern se le agota el tiempo para sacar adelante las cuentas autonómicas en este periodo de sesiones.

No obstante, insiste en que el Ejecutivo no planteará ningún nuevo proyecto de presupuestos hasta cerrar el acuerdo con Vox. "No sé si en un tiempo razonable se producirá un acuerdo o no", recalca Costa.

Postura de Vox

La portavoz de Vox en el Parlamento balear, Manuela Cañadas, reconoce que su partido está muy cerca de cerrar el acuerdo con el Partido Popular de Marga Prohens, pero mantiene en el aire el apoyo definitivo a las cuentas hasta que no haya un documento firmado por ambas partes.

Cañadas insiste en que, a pesar de las tensiones, su formación política quiere actuar con responsabilidad: “Los que me dicen que no apruebe son las bases, los concejales y otros cargos. Las bases de Vox no quieren que le aprobemos nada al PP, pero entendemos que estamos en una posición en la que tenemos que ser responsables, y hay muchas veces en las que se aprueban cosas con la izquierda que son peores para los ciudadanos que hacerlo con nosotros”.