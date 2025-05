Jaume Carot, tras ser reelegido rector de la UIB: "A uno siempre le gusta ganar por más"

Poco antes de las seis y media de la tarde se conocían los resultados de las elecciones al rectorado de la UIB: Jaume Carot revalidaba su cargo con un 53% de los votos. Minutos después de las siete, el rector entraba en el patio de Son Lledó escoltado por su equipo entre risas y abrazos. "Hemos conseguido convencer con la palabra, ahora esperamos hacerlo con los hechos", proclamaba Carot ante cámaras y micrófonos.

Un 6% es el margen que ha separado el voto en blanco de la candidatura de Carot. Sobre el justo resultado -53% vs. 47%-, Carot reconocía que "a uno siempre le gusta ganar por más", pero destacaba el alto porcentaje de voto cosechado entre el personal docente e investigador (PDI), de quien ha obtenido un 64,42% del voto ponderado: "En este sector hemos obtenido los mismos votos que en 2021".

Sin embargo, Carot admitía el "pinchazo" respecto al voto de los estudiantes, de quienes solo ha recibido un 28,91% del voto ponderado, que se traducen en el apoyo de 381 alumnos de la universidad, algo que, ha señalado, es algo "típico" y "habitual" en las elecciones universitarias. El 70% restante del voto estudiantil ha ido para el voto en blanco, impulsado por una fuerte campaña contra la que el rector ha cargado tras su reelección: "Hoy se ha hecho campaña, y es algo que no se puede hacer. Yo le he dado una importancia relativa a esta iniciativa de los estudiantes". Sin embargo, Carot ha ido más allá y la ha tildado de "campaña de desinformación", señalándola como algo que asegura no acabar de entender y que ha penetrado entre los estudiantes porque "les falta información".

"Es como si en las elecciones hubiese habido dos candidaturas: una con un programa y una cara, y después había una, como 'fantasma', que abogaba por el voto en blanco sin plantear ningún programa. Hacían, y lo digo ahora ante los medios, una campaña en base a la mentira", aseveraba.

En este sentido, Carot afirmaba que su equipo trabajará para acercar el rectorado a los estudiantes: "Tenemos ideas y lo seguiremos intentando. Sin embargo, si me permiten hacer una refelxión desde el mínimo conocimiento que tengo del sistema universitario español: es típico que los estudiantes estén apartados de lo que son las estructuras de gobierno".

Identidad e innovación

Carot ha elogiado con firmeza al equipo que le rodeará durante los próximos seis años, agradeciendo a todos los miembros la implicación durante la campaña: "Somos capaces de transformar el presente y construir un presente mejor para todos".

"No he pagado ningún peaje, al igual que en 2021", aseguraba Carot, quien añadía: "Somos gente que nos hemos entendido y que estamos de acuerdo con una visión de universidad". Ha recordado además uno de sus lemas de campaña: "Aferrarnos a nuestra identidad y buscar innovar deben ser los dos principios que nos permitan seguir siendo competitivos y avanzar sin renunciar a nada".

Por último, preguntado sobre si hubiera agradecido bregar con otro candidato, Carot ha respondido que sí que le hubiese gustado "tener alguien con debatir". Se ha aventurado además a decir el resultado que cree que habría cosechado: "Habría pasado como en las pasadas elecciones, Habría habido un 64-36 de voto ponderado, sospecho. Evidentemente el voto en blanco hubiera sido residual".